인천경제청, 8년 연속 경제자유구역 성과평가 ‘최우수(S)’ 달성

핵심전략산업 중심의 기업유치 및 혁신성장 기반 강화…도시 인프라 경쟁력 제고 주목

인천경제청 전경사진(송도 G타워)-s 0 인천경제자유구역(IFEZ) 송도국제도시 전경/인천경제청

인천경제자유구역청(IFEZ)이 산업통상자원부가 주관한 '2025년 경제자유구역 성과평가'에서 최우수(S) 등급을 획득했다.이로써 인천경제청은 전국 9개 경제자유구역 가운데 유일하게 8년 연속 최고 등급을 달성하며 대한민국을 대표하는 경제자유구역으로서의 위상을 재확인했다.30일 인천경제청에 따르면 지난 29일 개최된 경제자유구역위원회에서 최종 확정된 이번 평가에서, 인천경제청은 어려운 대내외 경제 환경 속에서도 탁월한 투자유치 실적을 거둔 점을 높게 평가받았다.실제 2025년도 외국인 직접투자(FDI) 목표액인 7억 9천만 달러를 초과 달성해 138.2%라는 성과를 기록했다.특히 삼성바이오로직스, 싸토리우스코리아, 롯데바이오로직스 등 국내외 핵심 전략 산업 분야 기업 15개사를 유치하며 글로벌 투자 거점으로서의 경쟁력을 한층 강화했다.또 'IFEZ 비전·전략 2040'을 수립해 전략관리 체계를 구축하고, 정부의 '제3차 경제자유구역 기본계획' 등 국가 상위 정책과의 정합성을 유기적으로 확보한 점도 우수한 평가의 핵심 요인으로 꼽혔다. 성과평가위원회는 이러한 정책 수립 과정이 국가 정책 방향과 잘 맞물려 있다고 평가했다.도시 경쟁력 강화를 위한 정책도 빛을 발했다. 청라하늘대교 개통으로 송도·영종·청라를 잇는 광역 교통망을 완성해 생활권 통합과 물류 효율성을 높였으며, 제조·바이오 중심의 산업 구조를 문화·관광·콘텐츠가 어우러진 융복합 생태계로 확장하는 기반을 마련했다.윤백진 인천경제자유구역청장 직무대행은 "8년 연속 S등급 달성은 급변하는 글로벌 경제 환경 속에서도 투자유치와 도시 혁신을 흔들림 없이 추진해 온 결과"라며 "앞으로도 첨단 인프라를 확충하고 기업하기 좋은 환경을 조성해 글로벌 비즈니스 혁신 허브로 도약하겠다"고 말했다.