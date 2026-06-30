닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 인천

인천경제청, 8년 연속 경제자유구역 성과평가 ‘최우수(S)’ 달성

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010537

글자크기

닫기

인천 박은영 기자

승인 : 2026. 06. 30. 17:45

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

핵심전략산업 중심의 기업유치 및 혁신성장 기반 강화…도시 인프라 경쟁력 제고 주목
인천경제청 전경사진(송도 G타워)-s
인천경제자유구역(IFEZ) 송도국제도시 전경/인천경제청
인천경제자유구역청(IFEZ)이 산업통상자원부가 주관한 '2025년 경제자유구역 성과평가'에서 최우수(S) 등급을 획득했다.

이로써 인천경제청은 전국 9개 경제자유구역 가운데 유일하게 8년 연속 최고 등급을 달성하며 대한민국을 대표하는 경제자유구역으로서의 위상을 재확인했다.

30일 인천경제청에 따르면 지난 29일 개최된 경제자유구역위원회에서 최종 확정된 이번 평가에서, 인천경제청은 어려운 대내외 경제 환경 속에서도 탁월한 투자유치 실적을 거둔 점을 높게 평가받았다.

실제 2025년도 외국인 직접투자(FDI) 목표액인 7억 9천만 달러를 초과 달성해 138.2%라는 성과를 기록했다.

특히 삼성바이오로직스, 싸토리우스코리아, 롯데바이오로직스 등 국내외 핵심 전략 산업 분야 기업 15개사를 유치하며 글로벌 투자 거점으로서의 경쟁력을 한층 강화했다.

또 'IFEZ 비전·전략 2040'을 수립해 전략관리 체계를 구축하고, 정부의 '제3차 경제자유구역 기본계획' 등 국가 상위 정책과의 정합성을 유기적으로 확보한 점도 우수한 평가의 핵심 요인으로 꼽혔다. 성과평가위원회는 이러한 정책 수립 과정이 국가 정책 방향과 잘 맞물려 있다고 평가했다.

도시 경쟁력 강화를 위한 정책도 빛을 발했다. 청라하늘대교 개통으로 송도·영종·청라를 잇는 광역 교통망을 완성해 생활권 통합과 물류 효율성을 높였으며, 제조·바이오 중심의 산업 구조를 문화·관광·콘텐츠가 어우러진 융복합 생태계로 확장하는 기반을 마련했다.

윤백진 인천경제자유구역청장 직무대행은 "8년 연속 S등급 달성은 급변하는 글로벌 경제 환경 속에서도 투자유치와 도시 혁신을 흔들림 없이 추진해 온 결과"라며 "앞으로도 첨단 인프라를 확충하고 기업하기 좋은 환경을 조성해 글로벌 비즈니스 혁신 허브로 도약하겠다"고 말했다.
박은영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

광주일고 “선수들 휘둘리지 않고 대견”…배재고 응원 논란에 야구협회 항의

李대통령 “카드 포인트 지역화폐 전환 방안 추진”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

지금 뜨는 뉴스

‘외산폰 무덤’ 일본도 사로잡았다…스마트폰 직접 챙긴 노태문

밤하늘 붉게 물들인 보름달…카자흐서 관측한 ‘스트로베리 문’

40년 만에 합친 전남·광주교육청…학생 36만명 ‘전국 4위’

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다