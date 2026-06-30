닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 유럽

아프리카 프랑스령 섬서 길고양이 중성화 캠페인…멸종위기 조류 살리기

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010594

글자크기

닫기

임유정 파리 통신원

승인 : 2026. 06. 30. 17:41

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

토착 희귀 조류 바라우슴새 최상위 포식자 길고양이 지목
현지 국립공원, 동물보호단체와 협력해 수의사팀 파견
PEP20110408087201034_P2
남아프리카공화국 케이프 포인트 상공에서 슴새가 물고기떼 주변을 선회하고 있다. 기사 내용과 무관./EPA 연합
동아프리카 서인도양에 있는 프랑스령 레위니옹섬에서 멸종위기 조류를 보호하기 위해 대규모 고양이 중성화 캠페인이 시행됐다.

레위니옹 국립공원 측은 최근 비영리 동물 보호 단체인 르베즈 협회와 파트너십을 맺고 이 지역에서만 서식하는 멸종위기 토착동물인 바라우 슴새를 보존하기 위해 수의사팀을 꾸려 길고양이 중성화 작업을 시작했다고 29일(현지시간) 웨스트프랑스가 보도했다.

이번 사업은 국가 녹색 기금 1만 유로(약 1760만원)를 지원받아 실시됐다. 레위니옹에서는 최근 길고양이 개체가 급격히 늘면서 바라우 슴새의 최대 포식자가 됐다.

해발 2000m 이상 고지대에 사는 바라우 슴새는 알을 1년에 하나만 낳고 평생 1마리의 짝만 두기 때문에 개체가 1마리가 죽으면 여러 세대에 걸쳐 개체군에 영향을 미친다.

세계자연보전연맹(IUCN)은 희귀한 특성과 개체 감소세를 고려해 바라우 슴새를 멸종위기종으로 지정했다. 2009년 발표된 한 연구 자료에 따르면 연간 900마리 이상의 바라우 슴새가 고양이, 쥐 때문에 사라지는 것으로 전해졌다.

이 지역 주민 도미니크 오레오는 "지난 몇 년간 길고양이가 너무 많아져 집에 와 병아리를 잡거나 음식을 훔쳐 가기도 한다"며 불편함을 토로했다.

주민들은 그동안 수년간 이 문제를 해결하기 위해 수의자를 파견해 달라고 요청해 왔지만 오지 마을의 제한된 접근성 때문에 조치가 취해지지 않았다.

이 섬에서 큰 규모에 해당하는 라누벨 마을에는 30가구가 거주하는데 이곳에서 가장 가까운 도로까지 도보로 수시간이 소요된다.

이번에 파견된 캠페인 팀은 수의사 2명과 물자 운반 담당 자원봉사자 4명으로 구성됐다. 고양이 수술 장비를 포함한 짐 80㎏ 이상을 등에 지고 걸어서 해발고도 1400m에 있는 라누벨 마을에 도착한 것으로 알려졌다.

이 팀의 수의사 컹탕 데스마예는 "라누벨 마을과 인구 50명의 레조랑제 마을에서 나흘씩 머물며 총 80마리 이상의 길고양이를 중성화하는 것이 목표"라고 설명했다.
임유정 파리 통신원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

광주일고 “선수들 휘둘리지 않고 대견”…배재고 응원 논란에 야구협회 항의

李대통령 “카드 포인트 지역화폐 전환 방안 추진”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

지금 뜨는 뉴스

‘외산폰 무덤’ 일본도 사로잡았다…스마트폰 직접 챙긴 노태문

밤하늘 붉게 물들인 보름달…카자흐서 관측한 ‘스트로베리 문’

40년 만에 합친 전남·광주교육청…학생 36만명 ‘전국 4위’

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다