李, 광주·아산·진주 방문…반도체 투자 계획 지역민에 직접 설명

|인사하는 이재명 대통령
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|이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 최태원 SK그룹 회장에게 인사하고 있다. 오른쪽은 이재용 삼성전자 회장. / 연합뉴스
이재명 대통령이 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민 보고회' 후속 행보로 광주, 아산, 진주 등을 찾아 국민 보고회를 개최한다.
강유정 청와대 수석대변인은 30일 이 같은 내용을 서면 브리핑으로 전했다.
이 대통령은 이날 오후 광주에서 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최할 예정아다.
이 자리에는 삼성전자, SK 하이닉스, 앰코테크놀로지 코리아 등이 참석한다.
이 대통령은 내달 2일 충남 아산에서 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최한다. 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온 등이 아산 보고회에 함께 한다.
같은 달 3일에는 경남 진주에서 삼성전자, SK텔레콤,현대차, 한화 등이 참여한 가운데 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최한다.
- 홍선미 기자
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