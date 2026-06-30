李, 광주·아산·진주 방문…반도체 투자 계획 지역민에 직접 설명

인사하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 최태원 SK그룹 회장에게 인사하고 있다. 오른쪽은 이재용 삼성전자 회장. / 연합뉴스

이재명 대통령이 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민 보고회' 후속 행보로 광주, 아산, 진주 등을 찾아 국민 보고회를 개최한다.강유정 청와대 수석대변인은 30일 이 같은 내용을 서면 브리핑으로 전했다.이 대통령은 이날 오후 광주에서 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최할 예정아다.이 자리에는 삼성전자, SK 하이닉스, 앰코테크놀로지 코리아 등이 참석한다.이 대통령은 내달 2일 충남 아산에서 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최한다. 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온 등이 아산 보고회에 함께 한다.같은 달 3일에는 경남 진주에서 삼성전자, SK텔레콤,현대차, 한화 등이 참여한 가운데 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최한다.