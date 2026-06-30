창립 50주년 맞은 LIG D&A…“K-방산 성공신화에 앞장”

26일 구미하우스 운동장서 기념식

신익현 "지속 가능한 K-방산 구현하자"

사진 2 0 LIG 디펜스&에어로스페이스 임직원들이 26일 구미하우스에서 '창립 50주년 기념행사'를 개최해 기념촬영하고 있다. /LIG D&A

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 창립 50주년을 맞아 K-방산의 성공 신화를 이어가겠다는 포부를 밝혔다.30일 LIG D&A에 따르면 회사는 지난 26일 경북 구미하우스 운동장에서 임직원 2000여명이 참석한 가운데 창립 50주년 기념행사를 개최했다.LIG D&A는 1976년 미국산 나이키·호크 미사일 창정비를 위해 설립된 금성정밀공업을 모태로 출범했다. 현재는 육·해·공을 넘어 우주와 사이버 분야까지 사업 영역을 확대한 종합 방산기업으로 성장했다.이날 행사에서는 50년간의 성장 과정과 주요 성과를 소개하는 '헤리티지 존(Heritage Zone)'을 비롯해 창립 50주년을 기념하는 다양한 프로그램이 진행됐다. 전국 사업장에서 모인 임직원들은 회사의 성장 과정과 미래 비전을 공유하는 시간을 가졌다.신익현 LIG D&A 대표는 기념사를 통해 "50년이라는 숫자는 단순한 세월의 흐름이 아니라, 금성정밀공업부터 LIG D&A까지 우리 모두가 서로의 뿌리와 가지가 되어 쌓아 올린 '믿음의 깊이'이자 '성장의 기록'"이라며 "개방과 협력의 정신으로 전 세계 어디에서도 대체 불가능한 'Total DefenseSolution'을 완성하기 위해 전력을 다하겠다"고 말했다.한편, LIG D&A는 창립 50주년을 뜻깊게 기념하기 위해 전사적인 소통과 화합, 호국보훈의 사회적 책임을 다하는 이벤트를 진행 중이다. LIG D&A는 6월19일부터 7월12일까지 전쟁기념관 2층 기획전시실에서 'LIG D&A 50주년 기념 한국전 참전용사 헌정 사진전(展)'을 개최하고 있다.