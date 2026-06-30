여야 5당 한목소리로 “MBK가 책임져라”…홈플 사태 초당적 대응 시동

협력업체 포함 10만명 고용 불안

DIP 대출은 최우선 변제되는 제도

MBK, 손실 없는데도 자금 외면

청산 유도해 손 털겠다는 의혹 제기

홈플러스 회생 및 대규모 실업 사태 방지-01 0 30일 서울 여의도 국회에서 '홈플러스 회생 및 대규모 실업 사태 방지 국회 중재 및 사회적 대화기구 제안을 위한 제 정당 준비회의'가 진행되고 있다. /이병화 기자

홈플러스 회생 절차가 마지막 고비를 맞은 가운데, 여야 5개 정당이 대규모 실업 사태를 막기 위한 방안 마련에 나섰다. 회생계획안 인가 기한 7월 3일이 코앞으로 다가온 상황에서도 대주주 MBK파트너스가 자금 조달을 외면하고 있다는 비판에서다.참석 의원들은 MBK가 자금 조달을 '못하는 것이 아니라 안 하는 것'이라고 입을 모으며, 청산 절차를 유도하려는 것 아니냐는 의구심도 내비쳤다. 이와 함께 법원에 회생계획안 인가 기한 연장을 요청하겠다는 뜻도 밝혔다.30일 서울 여의도 국회에서 개최된 '홈플러스 회생 및 대규모 실업 사태 방지 국회 중재 및 사회적 대화기구 제안을 위한 제 정당 준비회의'에서 더불어민주당·조국혁신당·진보당·사회민주당·기본소득당 등 여야 5개 정당 의원들은 홈플러스 사태를 '국가적 민생 재난'으로 규정하며 MBK파트너스를 향한 강도 높은 질타를 이어갔다.회의 사회를 맡은 김남근 민주당 의원은 "회생법원에서는 2000억원이 마련되지 못하면 채권자 회의를 열지 않고 회생 폐지를 염두에 두고 있다는 의사를 밝히고 있다"며 "긴급운영자금(DIP)의 경우 가장 우선 변제받기 때문에 MBK가 직접 손해를 입는 것이 아님에도 지금까지 자금 조달이 안 되고 있다는 것에 상당한 의혹을 갖고 있다"고 말했다.김 의원은 MBK의 행태를 '약탈적 금융'으로 규정하며 "법원의 청산 결정을 유도해 손을 털고 나오겠다는 의도를 노골적으로 드러내는 게 아닌가"라고 덧붙였다.이해민 조국혁신당 의원도 MBK파트너스에 실현 가능한 자금 조달 방안을 즉각 내놓으라고 촉구했다. 이 의원은 "(MBK가) 자금조달을 못하는 것이 아니라 안 하고 있는 것이기에 요구하는 것"이라며 "시장경제가 실패를 허용할지언정 책임 없는 회사까지 정당화하지는 않는다"고 꼬집었다.민주당 을지로위원회(민생실천위원회) 위원장을 맡고 있는 민병덕 의원은 "(MBK가) 최대 주주로서 책임을 직시하고 전향적인 태도로 나서줄 것을 촉구한다"며 "무책임한 태도로 회생 절차가 중단되고 청산의 길로 접어든다면 10만 가정을 벼랑으로 내모는 국가적 민생 재난이 될 것"이라고 경고했다.민 의원에 따르면 을지로위원회는 다음날 서울회생법원을 찾아 고용 유지·입점업체 생존권 보호 방향으로 회생 절차를 감독할 필요가 있다는 점을 촉구할 계획이다. 아울러 회생계획안 인가 마감일인 7월 3일의 연장도 전향적으로 검토해 달라고 요청할 방침이다.5개 정당은 이날 공개 발언 이후 비공개 협의로 전환해 사회적 대화기구의 구체적인 출범 방안을 논의했다. 정혜경 진보당 의원은 "사회적 대화기구가 선언으로 끝나서는 안 되며, 대주주와 채권단, 노동자, 협력·입점업체가 한자리에 모여 회생을 위한 해법을 만들어 내야 한다"고 밝혔다. 홈플러스의 직접 고용 노동자는 약 1만9000명이며 협력·입점업체·배송기사까지 합산하면 총 10만명의 노동자가 고용 불안의 영향권에 놓인 것으로 추산된다.