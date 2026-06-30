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IBK투자증권, 최광진 대표 선임…“중소기업 금융 확대”

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박주연 기자

승인 : 2026. 06. 30. 16:00

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임시주총·이사회 거쳐 대표이사 선임
기업은행 CIB·전략기획 등 두루 거친 내부 전문가
"생산적 금융으로 중기 자금조달 지원"
[사진] 최광진 IBK투자증권 대표이사
최광진 IBK투자증권 대표이사. /IBK투자증권
IBK투자증권은 30일 임시주주총회와 이사회를 열고 최광진 부사장을 신임 대표이사 사장으로 선임했다고 밝혔다.

최 대표는 1965년생으로 부산진고와 고려대학교 경제학과를 졸업하고 미국 아이오와대학교에서 경영학석사(MBA)를 취득했다.

1992년 기업은행에 입행한 이후 전략기획팀장과 하노이지점장, 투자금융부장, 서부지역본부장, 기업투자금융(CIB)그룹장 등을 역임했다. 이후 IBK투자증권 경영총괄(COO) 부사장을 맡아 은행·증권 협업을 기반으로 한 시너지 사업을 추진하고 중소기업 특화 증권사 전략을 이끌어 왔다.

IBK투자증권은 이번 대표이사 선임을 계기로 고객 신뢰를 최우선 가치로 삼고 중소·벤처기업 지원과 금융소비자 중심 경영을 강화해 차별화된 경쟁력을 확보해 나갈 계획이다.

최 대표는 취임사를 통해 "국내 유일의 국책 계열 증권사이자 IBK금융그룹의 일원으로서 생산적 금융을 통해 중소기업의 자금조달을 적극 지원하겠다"며 "고객과 기업, 정부와 주주 모두의 신뢰를 바탕으로 함께 성장하는 IBK투자증권을 만들어 가겠다"고 말했다.
박주연 기자

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