닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

을지대, 지역기관과 농촌봉사 전개…상생 사회공헌 첫걸음

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010716

글자크기

닫기

성남 박준성 기자

승인 : 2026. 06. 30. 17:42

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

성남농협·한국장학재단과 공동 봉사활동 실시
농번기 일손 지원하며 지역사회 협력 모델 구축
을지대 한마음봉사단-성남농협-한국장학재단, 농촌 일손 돕기 나서
을지대 한마음봉사단-성남농협-한국장학재단, 농촌 일손 돕기 나서./성남
을지대학교가 지역기관과 협력해 농촌 일손 부족 해소를 위한 봉사활동을 펼치며 지역사회와의 상생 행보를 이어갔다.

을지대학교 한마음봉사단은 30일 성남시 중원구 갈현동 농가에서 성남농협, 한국장학재단과 함께 'We-Together 농촌봉사활동'을 실시했다.

이번 활동에는 학생과 교직원, 두 기관 관계자 등 50여 명이 참여해 농번기 인력 부족을 겪는 농가를 지원했다.

참가자들은 표고버섯 배지를 운반하고 농장 주변 환경을 정비하는 한편 잡초 제거 등 다양한 농작업을 수행하며 부족한 일손을 보탰다.

이번 봉사활동은 지난 17일 을지대학교와 성남농협이 체결한 업무협약의 후속 사업으로 추진된 첫 공동 사회공헌 프로그램이다.

참여 기관들은 농촌 현장의 어려움을 함께 해결하는 것은 물론 지역사회와 대학이 지속적으로 협력하는 상생 모델을 구축하는 데 의미를 뒀다.

을지대학교는 앞으로도 지역사회와 연계한 봉사활동을 꾸준히 추진하며 사회적 책임 실천과 공동체 가치 확산에 힘쓸 계획이다.

한승진 을지대학교 한마음봉사단장(레저산업전공 교수)은 "지역사회와 함께하는 봉사활동은 대학의 사회적 책임을 실천하는 중요한 과정"이라며 "학생들이 현장 봉사를 통해 나눔의 가치를 배우고 지역과 함께 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

광주일고 “선수들 휘둘리지 않고 대견”…배재고 응원 논란에 야구협회 항의

李대통령 “카드 포인트 지역화폐 전환 방안 추진”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

지금 뜨는 뉴스

‘외산폰 무덤’ 일본도 사로잡았다…스마트폰 직접 챙긴 노태문

밤하늘 붉게 물들인 보름달…카자흐서 관측한 ‘스트로베리 문’

40년 만에 합친 전남·광주교육청…학생 36만명 ‘전국 4위’

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다