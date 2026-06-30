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한투증권, 모간스탠리운용과 맞손…글로벌 펀드 국내 첫 출시

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박주연 기자

승인 : 2026. 06. 30. 16:10

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리테일 글로벌 상품 라인업 확대
중장기 파트너십 구축 본격화
"글로벌 자산배분 수요 대응"
한투
(왼쪽부터)마이크 레빈(Mike Levin) 모간스탠리운용 아시아 대표와 김성환 한국투자증권 사장, 한승수 모간스탠리 한국대표가 30일 서울 여의도 한국투자증권에서 비즈니스 미팅을 진행한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다. /한국투자증권
한국투자증권이 글로벌 금융사 모간스탠리와 협력을 확대하고 국내 투자자를 대상으로 모간스탠리운용의 대표 펀드를 처음 선보인다. 글로벌 자산 배분 수요가 늘어나는 가운데 해외 우량 운용사의 상품 라인업을 확대해 자산관리(WM) 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.

한국투자증권은 30일 서울 여의도 본사에서 김성환 사장과 마이크 레빈 모간스탠리운용 아시아 대표, 한승수 모간스탠리 한국 대표 등 양사 주요 경영진이 참석한 가운데 전략회의를 열고 중장기 협력 방안을 논의했다.

양사는 올해 사업 방향과 중장기 전략을 공유하고 국내 투자자를 위한 글로벌 금융상품 공동 출시 등 협력 방안을 협의했다. 특히 한국투자증권은 모간스탠리운용이 장기간 운용 성과를 검증한 대표 펀드의 국내 출시를 추진하기로 했다.

이는 모간스탠리운용의 금융상품이 국내 리테일 시장에 출시되는 첫 사례다. 한국투자증권은 이번 상품을 시작으로 모간스탠리운용의 다양한 글로벌 투자상품도 순차적으로 선보일 계획이다.

한국투자증권은 단순한 해외 상품 판매를 넘어 국내 투자자들이 글로벌 자산운용사의 투자 역량과 자산관리 서비스를 보다 쉽게 활용할 수 있도록 플랫폼 역할을 강화한다는 방침이다.

모간스탠리는 투자은행(IB), 자산관리(WM), 자산운용을 주력 사업으로 하는 글로벌 금융그룹이다. 자산운용 부문은 주식과 채권, 멀티에셋을 비롯해 상장지수펀드(ETF), 사모펀드(PE), 인프라, 헤지펀드 등 다양한 투자상품을 운용하고 있다.

김성환 한국투자증권 사장은 "국내 투자자들의 글로벌 자산배분 수요가 빠르게 확대되고 있는 만큼 세계 최고 수준의 금융기관과 협력을 강화하는 것이 중요하다"며 "모간스탠리운용과의 협력을 통해 고객들이 글로벌 우량 자산과 선진 투자전략에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하고, 앞으로도 글로벌 파트너십을 지속 확대해 자산관리 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

박주연 기자

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