LH, 경기 고양창릉 S-3·S-4블록 공급…총 2306가구

분양가상한제 적용

국평 기준 S-3블록 8억6000만원, S-4블록 7억원대

고양창릉 S-3 조감도. 0 경기 고양시 고양창릉 S-3블록 아파트 조감도./한국토지주택공사(LH)

한국토지주택공사(LH)가 수도권 3기 신도시인 경기 고양창릉지구 S-3·S-4블록에서 총 2306가구 규모의 본청약에 나선다.LH는 30일 이 같은 내용의 입주자 모집공고를 내고 본격적인 청약 일정에 돌입한다고 밝혔다.고양창릉지구는 서울 은평·마포권과 맞닿아 있어 우수한 입지 여건을 갖춘 3기 신도시로 평가받는다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-A 창릉역(가칭)이 개통되면 서울역 등 주요 업무지구까지 10분대로 이동할 수 있을 것으로 예상된다. 여기에 고양시청과 서울지하철 6호선 새절역을 연결하는 고양은평선도 2031년 개통을 목표로 추진되고 있어 교통 편의성은 더욱 향상될 전망이다.앞서 지난해 진행된 고양창릉 첫마을(A-4·S-5·S-6블록) 본청약에서는 일부 단지가 최고 410 대 1의 경쟁률을 기록하는 등 높은 수요를 확인한 바 있다.이번 공급 대상인 S-3블록은 1282가구, S-4블록은 1024가구 규모다. 두 단지 모두 고양원흥지구와 가까워 기존 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있으며, 덕양로 건너편에는 이케아와 롯데아울렛이 위치해 대형 쇼핑시설 접근성도 뛰어나다. 교육환경도 강점이다. S-3블록 북측에는 유치원과 초등학교가, S-4블록 서측에는 초등학교가 조성될 예정으로 도보 통학이 가능한 입지를 갖췄다.S-4블록은 전용면적별로 59㎡형 769가구, 74㎡ 145가구, 84㎡ 110가구 등 총 1024가구의 공공분양주택으로 공급된다. 2022년 사전청약 당시 27대 1의 경쟁률을 기록했던 단지다.전용별 분양가는 59㎡ 평균 6억2000만원대, 74㎡ 7억6000만원대, 84㎡ 8억6000만원대로 각각 책정됐다. 분양가상한제가 적용돼 당첨자 발표일 기준 전매제한 3년과 실거주 의무 3년이 부여된다.S-3블록은 이익공유형 분양주택으로 공급된다. 전용별 공급 물량은 46㎡ 18가구, 55㎡ 234가구, 59㎡ 683가구, 74㎡ 84가구, 84㎡ 263가구다. 입주 후 5년간 의무 거주해야 하며, 매각을 희망할 경우 개인 간 거래는 제한되고 LH에 환매하는 방식이 적용된다. 환매 과정에서 발생한 이익은 계약자와 LH가 일정 비율로 공유한다.분양가는 전용 46㎡ 평균 3억8000만원대, 55㎡ 4억6000만원대, 59㎡ 4억9000만원대, 74㎡ 6억1000만원대, 84㎡ 7억원대로 형성됐다.LH는 서울과의 뛰어난 접근성에 더해 분양가상한제가 적용되는 만큼 청년과 신혼부부 등 실수요자의 내 집 마련 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.청약 일정은 S-3블록의 경우 다음 달 20~21일 사전청약 당첨자 접수를 시작으로 27~29일 일반 청약을 진행한다. 당첨자는 8월 18일 발표되며 계약은 11월 체결할 예정이다.S-4블록도 같은 일정으로 청약을 진행하되 당첨자는 8월 19일 발표된다.