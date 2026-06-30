닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 분양정보

LH, 경기 고양창릉 S-3·S-4블록 공급…총 2306가구

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010762

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 06. 30. 16:53

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

분양가상한제 적용
국평 기준 S-3블록 8억6000만원, S-4블록 7억원대
고양창릉 S-3 조감도.
경기 고양시 고양창릉 S-3블록 아파트 조감도./한국토지주택공사(LH)
한국토지주택공사(LH)가 수도권 3기 신도시인 경기 고양창릉지구 S-3·S-4블록에서 총 2306가구 규모의 본청약에 나선다.

LH는 30일 이 같은 내용의 입주자 모집공고를 내고 본격적인 청약 일정에 돌입한다고 밝혔다.

고양창릉지구는 서울 은평·마포권과 맞닿아 있어 우수한 입지 여건을 갖춘 3기 신도시로 평가받는다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-A 창릉역(가칭)이 개통되면 서울역 등 주요 업무지구까지 10분대로 이동할 수 있을 것으로 예상된다. 여기에 고양시청과 서울지하철 6호선 새절역을 연결하는 고양은평선도 2031년 개통을 목표로 추진되고 있어 교통 편의성은 더욱 향상될 전망이다.

앞서 지난해 진행된 고양창릉 첫마을(A-4·S-5·S-6블록) 본청약에서는 일부 단지가 최고 410 대 1의 경쟁률을 기록하는 등 높은 수요를 확인한 바 있다.

이번 공급 대상인 S-3블록은 1282가구, S-4블록은 1024가구 규모다. 두 단지 모두 고양원흥지구와 가까워 기존 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있으며, 덕양로 건너편에는 이케아와 롯데아울렛이 위치해 대형 쇼핑시설 접근성도 뛰어나다. 교육환경도 강점이다. S-3블록 북측에는 유치원과 초등학교가, S-4블록 서측에는 초등학교가 조성될 예정으로 도보 통학이 가능한 입지를 갖췄다.

S-4블록은 전용면적별로 59㎡형 769가구, 74㎡ 145가구, 84㎡ 110가구 등 총 1024가구의 공공분양주택으로 공급된다. 2022년 사전청약 당시 27대 1의 경쟁률을 기록했던 단지다.

전용별 분양가는 59㎡ 평균 6억2000만원대, 74㎡ 7억6000만원대, 84㎡ 8억6000만원대로 각각 책정됐다. 분양가상한제가 적용돼 당첨자 발표일 기준 전매제한 3년과 실거주 의무 3년이 부여된다.

S-3블록은 이익공유형 분양주택으로 공급된다. 전용별 공급 물량은 46㎡ 18가구, 55㎡ 234가구, 59㎡ 683가구, 74㎡ 84가구, 84㎡ 263가구다. 입주 후 5년간 의무 거주해야 하며, 매각을 희망할 경우 개인 간 거래는 제한되고 LH에 환매하는 방식이 적용된다. 환매 과정에서 발생한 이익은 계약자와 LH가 일정 비율로 공유한다.

분양가는 전용 46㎡ 평균 3억8000만원대, 55㎡ 4억6000만원대, 59㎡ 4억9000만원대, 74㎡ 6억1000만원대, 84㎡ 7억원대로 형성됐다.

LH는 서울과의 뛰어난 접근성에 더해 분양가상한제가 적용되는 만큼 청년과 신혼부부 등 실수요자의 내 집 마련 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

청약 일정은 S-3블록의 경우 다음 달 20~21일 사전청약 당첨자 접수를 시작으로 27~29일 일반 청약을 진행한다. 당첨자는 8월 18일 발표되며 계약은 11월 체결할 예정이다.

S-4블록도 같은 일정으로 청약을 진행하되 당첨자는 8월 19일 발표된다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

광주일고 “선수들 휘둘리지 않고 대견”…배재고 응원 논란에 야구협회 항의

李대통령 “카드 포인트 지역화폐 전환 방안 추진”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

지금 뜨는 뉴스

‘외산폰 무덤’ 일본도 사로잡았다…스마트폰 직접 챙긴 노태문

밤하늘 붉게 물들인 보름달…카자흐서 관측한 ‘스트로베리 문’

40년 만에 합친 전남·광주교육청…학생 36만명 ‘전국 4위’

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다