삼성·SK, 서남권에 895조 투자 구체화…국가 경제지도 새로 쓴다

반도체 팹·데이터센터·물류센터 등 건설

정부, 전력·용수 등 인프라 적기 지원

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삼성과 SK가 서남권에 895조원에 달하는 천문학적 투자를 단행하기 위한 전략을 구체화 했다. SK는 470조원을 투자해 서남권에 반도체 메인 팹2기와 1GW 규모의 AI데이터 센터를 구축하고 삼성은 광주에 400조원을 들여 신규 반도체 팹 2기를 짓기로 했다. 이를 위해 정부는 반도체 혁신성장지원단을 설치해 발전설비와 송전망 건설, 용수 공급을 타이트하게 챙기기로 했다. 산업단지 조성기간은 현재의 절반 수준인 5년 이내로 획기적으로 단축시키겠다고 약속했다. 또 대통령을 위원장으로 한 반도체 특별위원회가 이를 총력 지원한다는 구상이다.30일 광주 서구 김대중 컨벤션센터에서 산업통상부 주관으로 열린 '서남권 첨단산업 발전 비전 국민 보고회'에서 정부는 "896조원 투자금액은 서남권, 더 나아가 우리나라 전체의 경제 지도를 새로 쓰는 수준"이라며 "서남권을 수도권에 이은 제2의 반도체 생산거점이자 첨단산업의 새 전략거점으로 육성하겠다"고 했다.이날 곽노정 SK하이닉스 사장은 "대한민국 AI 반도체의 새로운 도약, 이곳 서남권에서 SK가 시작하겠다"면서 "서남권은 반도체 클러스터에 필요한 조건을 만족할 것으로 기대되는 입지"라고 밝혔다. 이어 "서남권 클러스터에 생산 기반을 구축해 글로벌 메모리 수요에 대응해 나가도록 하겠다"고 말했다.SK그룹은 서남권에 반도체 생산기지와 1GW 규모의 AI 데이터센터를 구축한다.메모리는 향후 미래 수요가 폭발적으로 증가한다는 전제하에, SK하이닉스는 용인 클러스터로 수요를 충족하기 어려운 상황이 됐다. 이에 SK하이닉스는 서남권이 반도체 클러스터에 필요한 조건을 만족할 것으로 기대된다면서, 생산기반을 구축해 글로벌 메모리 수요에 대응해 가기로 했다.AI 데이터센터는 SK텔레콤이 주축이 되는 투자로, 반도체 생산과 AI 컴퓨팅이 시너지를 내는 AI 산업 생태계를 서남권에서 만들겠다는 구상이다. 이 부문에 약 70조원이 투자되는 것으로 보인다.삼성전자는 광주를 팹 후보지로 계획 중이라고 밝혔다. 삼성전자는 400조원을 투자해 신규 반도체 팹 2개를 건설해 글로벌 반도체 거점으로 조성하겠다는 계획이다. 광주를 후보지로 둔 이유는 여러 지역 중 전력, 용수 등 인프라와 인력 확보 및 정주 여건 등 많은 인센티브 지원이 기대되기 때문이라는 설명이다.이날 전영현 부회장은 정부의 지원이 절실하다는 점을 강력히 피력했다. 그는 "(정부가) 국가산단에 필요한 전력과 용수의 안정적이고 경쟁력 있는 공급 등 핵심 인프라를 확실하게 준비해 주시겠다고 답변해주신 데 대해 다시 한번 깊게 감사드린다"면서 "재생에너지의 간헐성을 보완할 원전 및 PPA(전력구매계약)은 물론 LNG 열병합 발전 등도 적극적으로 추진될 수 있도록 부탁드린다"고 말했다.또한 "AI 데이터센터 등 미래 산업에 집중적으로 투자해 호남지역에 양질의 일자리를 창출하겠다"면서 "해남 솔라시도에 17조원을 투자해 민관 협력 기반의 국가 AI 컴퓨팅 센터를 구축하겠다"고 밝혔다.이 시설은 삼성SDS가 구축하는 210MW급 'AI 데이터센터'다. 2028년 가동을 목표로 올 하반기 착공할 예정이다. 호남에는 삼성물산이 무탄소 발전, 원전 기반 수소 생산, 그린수소 생산기술 실증 등에 투자한다. 광주·고창에는 삼성전자가 광주사업장 내 디지털 트윈 기반의 혁신 허브 공장 및 히트펌프·공조기 등 생산시설을 구축하고, 고창에 물류 센터 건설을 추진한다.한편 정부는 물과 전력, 부지, 인력 등의 인프라 부문에서 적기에 투자가 이뤄지도록 인프라 지원 방안과 세부 투자이행계획을 신속히 수립한다는 계획이다.