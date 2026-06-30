국토연구원장에 임재만 세종대 교수…이재명 정부 부동산 정책 핵심 인사

이미지 0 임재만 신임 국토연구원장./국토연구원

이재명 대통령의 부동산 정책 자문에 참여했던 임재만 세종대 교수가 국토연구원 신임 원장에 선임됐다. 새 정부의 주거·부동산 정책 연구를 총괄하는 국책연구기관 수장에 이 대통령 대표 부동산 공약인 '기본주택' 설계에 참여했던 인사가 임명되면서 향후 정책 연구 방향에도 관심이 쏠린다.국무총리 산하 경제·인문사회연구회(NRC)는 30일 이사회를 열고 임재만 세종대 교수를 국토연구원 원장으로 선임했다고 밝혔다.임 신임 원장은 대전 대성고와 연세대 경영학과를 졸업한 뒤 같은 대학에서 경영학 석·박사 학위를 받았다. 이후 한국부동산연구원 책임연구원, 한국부동산분석학회 회장, 한국토지주택공사(LH) 개혁위원회 민간위원장 등을 역임하며 부동산 정책과 시장 분석 분야에서 활동해 왔다.특히 임 원장은 이재명 대통령의 대표 주거정책인 '기본주택' 구상에 참여한 인물이다. 이 대통령이 경기도지사였던 2021년 경기도 기본주택 정책자문위원회 위원으로 활동하며 정책 설계를 지원했다. 기본주택은 무주택자가 장기간 저렴한 임대료로 거주할 수 있도록 공공이 공급하는 주택 모델로, 이 대통령이 대선 과정에서도 핵심 부동산 공약으로 제시한 바 있다.지난 대선에서는 더불어민주당 민생연석회의 부동산 분과 외부위원으로도 참여하는 등 이재명 정부의 부동산 정책 브레인으로 꼽혀왔다.임 원장의 임기는 7월 1일부터 2029년 6월 30일까지 3년이다. 재임 기간 경영 성과와 연구 실적 등에 대해 경제·인문사회연구회의 평가를 받게 된다.