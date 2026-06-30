자살 유족 손 잡아줬더니…3개월 만에 일어난 변화

복지부, 내달 1일부터 유족 지원 사업 전국 확대
보건복지부와 한국생명존중희망재단은 내달 1일부터 자살 유족에게 심리지원부터 법률·경제적 지원까지 한 번에 제공하는 '자살 유족 원스톱 서비스'를 종전 12개 시·도에서 전국 17개 모든 시·도로 확대 시행한다고 30일 밝혔다.
지난 2022년 삼성서울병원 등 연구에 따르면 자살 유족은 일반인에 비해 자살 위험이 약 22.5배 높다.자살 유족은 심리적 고통뿐 아니라 상속·부채·학비 등 다양한 법적·경제적 문제에도 직면하는 만큼, 자살 사고 발생 직후 가능한 한 신속히 심리상담과 적절한 복지 지원을 받아야 할 필요성이 크다.
자살예방센터 전담 인력은 자살 사고가 발생하면 24시간 안에 장례식장, 경찰서 등 자살 유족이 있는 현장에 출동해 유족을 위로하고 서비스를 즉시 안내한다. 원스톱 서비스 지원사업은 2019년에 도입해 시행하고 있다. 상담·자조모임·심리부검 등 심리·정서 지원, 법률·행정 처리비, 정신과 치료비, 학자금, 일시주거비, 특수청소비 등 환경·경제 지원, 지역사회 복지자원 연계를 한번에 제공한다.
복지부에 따르면 이 서비스를 받은 유족의 경우 심한 우울 증상을 보인 비율이 사고 발생 직후 27.8%에서 3개월 후 6.5%로 4분의 1 이하로 감소했다. 자살 생각을 가진 비율도 같은 기간 11.2%에서 6.4%로 절반으로 줄었다. 구체적인 자살 계획을 세운 비율 역시 3.2%에서 2.1%로 줄어든 것으로 나타났다.
복지부와 재단은 올해 자살 유족 원스톱 서비스 전국 시행을 앞두고 그간 사업을 운영하지 않았던 부산, 울산, 경기, 전북, 전남 등 신규 5개 시·도를 직접 찾아가 지역 설명회를 실시했다.
또 한국손해사정사회와도 협력해 자살 유족 전용 보험 손해사정 상담 창구와 표준 지침을 마련하고, 손해사정 비용을 지원하기로 하는 등 원스톱 서비스 지원 범위도 계속 확대해 나가고 있다.
이외에도 한국자살유족협회와 협력해 회복된 유족이 당사자 관점에서 다른 유족을 돕는 동료 지원가를 올해 20명 목표로 양성하고 일상생활 지원, 심리 지원 등 동료 지원 돌봄 서비스를 올해 160건 목표로 제공하는 등 자살 유족을 위한 촘촘한 안전망을 구축해 나가고 있다.
이선영 복지부 정신건강정책관은 "자살 유족은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 사람을 잃은 상처를 받으신 만큼, 한 분 한 분이 일상을 회복하실 때까지 함께하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "자살 유족 원스톱 서비스의 전국 확대를 계기로 전국 어디서나 빈틈없는 유족 지원이 이루어질 수 있도록 현장과 함께 최선을 다하겠다"라고 말했다.