NC AI, ‘바르코 3D 2.0’ 공개…3D 생성 AI 시장 공략 본격화

피지컬 AI 등 다양한 산업분야 활용 범위 확대

[NC AI 보도사진]NC AI, 최신 SOTA 모델 기반 바르코 3D 플랫폼 업그레이드 1 0 NC AI가 바르코 3D 2.0을 공개했다./NC AI

[NC AI 보도사진]NC AI, 최신 SOTA 모델 기반 바르코 3D 플랫폼 업그레이드 2 0

NC AI는 '바르코 3D(VARCO 3D) 2.0'을 공개한다고 1일 밝혔다. 회사는 이를 통해 실제 제작 공정 전반에 AI를 접목한 실무형 제작 환경을 앞세워 글로벌 3D 생성 AI 시장 공략을 본격화하고 피지컬 AI와 디지털 트윈 등 다양한 산업 분야로 활용 범위를 확대해나간다는 계획이다.이번 바르코 3D 2.0은 단순히 결과물을 생성하는 AI에서 한 단계 더 나아가 실제 콘텐츠 제작 현장에서 반복되는 작업을 효율화하고 작업자가 제작 과정을 직접 설계·제어할 수 있는 실무형 제작 환경 구축에 집중했다. 특히 '커스텀 워크플로(Custom Workflow)' 기능은 사용자가 이미지 생성, AI 어시스턴트, 3D 생성, 텍스처 변환, 후처리 등 다양한 기능을 노드 단위로 자유롭게 조합해 프로젝트 목적에 맞는 맞춤형 제작 공정을 설계할 수 있다. 실무에서 반복되는 복잡한 제작 공정을 하나의 워크플로로 저장하고 필요할 때마다 언제든 재사용해 생산성을 높인다.저장된 워크플로는 프로젝트 초기 콘셉트 기획 단계에서 유용하게 활용된다. 하나의 레퍼런스를 기반으로 다양한 3D 디자인 시안 후보군을 빠르게 생성하고 기획 방향이 변경되거나 피드백이 발생하는 상황에서도 기존 워크플로를 그대로 활용해 수정 사항을 즉시 반영한다. 특히 복잡한 캐릭터나 오브젝트를 파츠 단위로 분리 생성하는 작업에 활용도가 높다. 여러 요소를 동시에 생성할 때 발생하는 형태 왜곡을 최소화하고 전체 모델의 디테일을 세밀하게 제어하기 때문이다. 특정 부분 디자인 수정이 필요할시 파츠만 개별적으로 수정할 수도 있다.팀 단위의 협업 시너지도 극대화한다. 완성된 워크플로를 팀원들과 손쉽게 공유함으로써 실무 검증을 마친 제작 파이프라인을 프로젝트 전반에 동일하게 적용할 수 있다. 개인의 뛰어난 제작 노하우를 조직 내 공용 자산으로 내재화하고 다수의 작업자가 일관된 기준 아래 고품질 3D 애셋을 생산하는 최적의 협업 환경을 제공한다.이러한 제작 환경 혁신은 바르코 3D 2.0의 향상된 모델 성능을 기반으로 한다. 2.0 모델은 입력 이미지의 실루엣과 비례를 안정적으로 반영하며 세부 구조와 장식 요소가 많은 까다로운 오브젝트까지 정교하게 구현한다. 특히 최대 4K 텍스처 지원을 통해 입력 이미지의 색감, 재질감, 마모 흔적, 표면의 미세한 패턴까지 사실적으로 재현하며 생성 결과물의 품질을 향상시켰다.실제로 바르코 3D는 대표 형상 유사도 평가 지표인 'Uni3D' 등 주요 벤치마크에서 가장 높은 성능을 기록하며 글로벌 최고 수준의 기술력을 입증했다. 또한 훈위안(Hunyuan), 메시(Meshy), 트리포(Tripo) 등 글로벌 3D 생성 AI 서비스들과의 비교에서도 원본 형상 유지력과 세부 디테일 구현, 텍스처 품질 전반에 걸쳐 한층 정교한 시각적 품질을 구현해 차별화된 경쟁력을 보여줬다.이렇게 향상된 3D 생성 성능 등은 다양한 산업 분야로 확장하기 위한 기반이 될 것으로 전망된다. 공장 설비나 로봇 부품 등 미세한 규격 변경이 필요한 산업용 애셋을 모듈 단위로 제작하고 일관된 기준으로 대량 생산함으로써 산업 현장의 디지털 트윈 구축과 피지컬 AI 도입을 위한 핵심 인프라로 자리매김할 것으로 기대된다.NC AI는 실무 제작 파이프라인 확장을 위한 신규 기능 업데이트도 이어간다. 생성된 3D 메시 표면을 자동으로 전개해 UV 맵을 생성하는 'AI UV 언랩(Unwrap)' 기능을 선보일 계획이다. 이를 통해 텍스처 편집, 리페인팅, 베이킹 등 후속 공정의 수작업 부담을 최소화하며, 향후 PBR 텍스처, AI 리토폴로지 기능과 연계해 실무 활용성을 극대화한다는 방침이다.올해 3분기에는 생성 품질의 한계를 다시 한번 뛰어넘는 '바르코 3D 2.0 울트라(Ultra)' 모델을 공개한다. 울트라 모델은 주름, 피부 굴곡, 표면 요철 등 기존 생성 모델이 구현하기 어려웠던 미세 형상까지 정밀하게 구현해 캐릭터와 오브젝트의 사실감을 극대화하는 새로운 기준을 제시할 예정이다.이연수 NC AI 대표는 "이번 바르코 3D 2.0 업데이트는 단순한 생성형 AI를 넘어 실무자들의 3D 콘텐츠 제작 파이프라인 자체를 혁신하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 압도적인 AI 기술력을 바탕으로 고품질 3D 애셋 제작의 표준을 제시하고, 피지컬 AI와 디지털 트윈 등 다양한 산업 분야로 적용을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.