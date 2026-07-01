삼성전자 폴더블폰 라인업 재편…폴드·플립에서 선택지 더한다

삼성전자, 모바일 AI 시대에 맞춰 8세대 폴더블폰 라인업 재편 방향 공개 0 삼성전자가 1일 공개한 영상 일부. /삼성전자

삼성전자가 이달 영국 런던에서 열리는 갤럭시 언팩에서 8세대 폴더블폰의 라인업에서 새로운 제품을 공개할 것으로 보인다.1일 삼성전자 글로벌 공식 인스타그램, 유튜브 등 계정에 공개한 8세대 폴더블 티저 영상을 보면 길쭉한 초콜릿을 부러뜨리거나 스티커 사진을 찢는 등 일상의 소재를 활용해 새로운 폴더블폰의 특정 비율과 형태가 드러나는 순간을 강조했다.영상은 삼성전자가 AI 활용이 일상 전반으로 확대되고 AI 경험의 핵심 진입점으로 모바일 기기가 자리잡는 변화에 맞춰, 기존 폼팩터의 핵심 경험을 한층 강화하는 동시에 새로운 선택지를 더해 경험의 폭을 확대할 것이라는 의미를 담았다.삼성전자는 폴더블폰의 라인업을 확장한다. 2018년 첫 번째 '갤럭시 폴드'를 선보인 이후 폴더블 카테고리를 지속적으로 개척해 왔으며, 접히는 구조를 실제 일상에서 활용 가능한 모바일 경험으로 발전시키는 데 집중해왔다.폴더블 시장에서 삼성전자는 갤럭시 Z 폴드와 갤럭시 Z 플립이라는 두 가지 제품을 선보였다.갤럭시 Z 폴드는 대화면을 기반으로 한 멀티태스킹과 생산성을 강조하고, 갤럭시 Z 플립은 콤팩트한 휴대성과 개성 있는 사용성을 부각하며 폴더블 카테고리의 두 축을 만들어왔다.삼성전자는 "폴더블을 실험적 폼팩터에서 사용자 필요에 따라 선택할 수 있는 프리미엄 모바일 카테고리로 성장시켰다"면서 "이번 8세대 라인업은 이러한 축적의 결과물"이라고 설명했다.삼성전자는 폴드의 성능을 한층 강화하고, 플립의 독창적인 사용성을 고도화하는 동시에 더 넓고, 더 자연스러우며, 더 몰입감 있는 경험을 제공하는 새로운 선택지를 더한다고 전했다.삼성전자는 이러한 변화에 맞춰 서로 다른 니즈에 대응하는 다양한 선택지를 제공하며 갤럭시 폴더블폰의 라인업을 재편한다.