사라질 뻔한 국가 필수 응급약 ‘로라제팜’…삼진제약 공급 개시

"수익성 낮은 퇴장방지의약품 생산·공급 안정화 집중"

삼진로라제팜주 0 수술 전 진정, 소아경련, 뇌전증 중첩증(뇌전증 지속상태) 등에 투여되는 신경안정제인 '삼진로라제팜주'/삼진제약

삼진제약은 국가 필수의약품이자 퇴장방지의약품 '삼진로라제팜주'를 1일자로 출시하고 안정적인 공급에 나선다고 밝혔다. 퇴장방지의약품은 환자 치료에 꼭 필요하지만 수익성이 낮아 기업들이 생산을 포기하지 않도록 정부가 특별 관리하는 필수의약품이다.삼진로라제팜주는 수술 전 진정, 소아경련, 뇌전증 중첩증(뇌전증 지속상태) 등에 투여되는 신경안정제다. 의료 현장에 이전부터 공급된 '아티반주(로라제팜)'와 동일한 성분·제형의 의약품이다.삼진제약은 그동안 국가 필수의약품과 퇴장방지의약품의 지속적인 생산·공급 안정화에 집중해왔다. 이에 로라제팜 주사제에 대해 식품의약품안전처로부터 제조원 변경 허가를 획득하고 직접 생산·공급할 수 있는 체계를 갖추는 등 허가 양수부터 자체 생산까지 이어지는 전 과정을 마무리했다.삼진제약은 뇌전증 지속 상태 응급 환자에게 최우선 투여되는 국내 유일의 주사제 '삼진디아제팜', 동맥류성 지주막하출혈 치료제 '삼진니모디핀', 필수 항생제 '티라목스' 등 여러 품목을 공급하면서 의료 현장을 지켜왔다.김상진 삼진제약 사장은 "필수의약품이 환자 치료에 차질 없이 공급되도록 하는 것은 제약기업이 가져야 하는 기본적인 책무"라며 "앞으로도 보건 당국과의 긴밀한 협력을 기반으로 의료 현장에서 환자들이 믿고 치료받을 수 있는 우수한 의약품을 지속적으로 공급할 것"이라고 말했다.