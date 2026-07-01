김철우 보성군수, 첫 결재는 ‘농어촌 기본소득’…민선 9기 공약 실천 시동

김 군수 "월 20만원 농어촌 기본소득으로 활기찬 보성 만들겠다“

보성군 0 김철우 군수가 민선 9기 취임선서를 하고 있다./보성군

김철우 군수 0 김철우 보성군수가 '농어촌 기본소득 시범사업'에 대해 군민에게 직접 보고 하고 있다./보성군

전남 보성군 최초의 3선 군수인 김철우 군수가 민선 9기 첫 공식 일정과 첫 결재를 모두 '농어촌 기본소득'에 맞추며 공약 실천에 본격 나섰다.김 군수는 1일 취임 첫 결재로 '농어촌 기본소득 시행계획'에 서명한 데 이어 취임식을 대신해 보성다향체육관에서 '농어촌 기본소득 선포식 및 군민보고회'를 개최했다. 민선 9기 제1호 공약을 군정 운영의 출발점으로 삼아 군민과의 약속을 실천하겠다는 의지를 담았다.이날 행사에는 김철우 군수를 비롯해 김경미 보성군의회 의장과 군의원, 기관·사회단체장, 노인 대표, 읍·면민회, 이장단 등 각계각층 군민 3000여 명이 참석했다.행사는 제47대 보성군수 취임 선서를 시작으로 군민 희망 메시지 영상 상영, 농어촌 기본소득 군민 보고, 시행 선포 퍼포먼스, 보성군문화예술회관 합창단 공연 순으로 진행됐다.김 군수는 취임 선서를 통해 군수로서의 책무를 성실히 수행할 것을 다짐하고, 기본소득 추진 경과와 재원 마련 방안, 지급 대상, 신청 절차, 지급 일정 등을 군민들에게 직접 설명했다.특히 지난 6월 11일 농림축산식품부 주관 '농어촌 기본소득 시범사업' 대상지 선정 이후 6월 30일 기준 순유입 인구가 988명 증가한 점을 소개하며, 농어촌 기본소득이 지방소멸 위기 극복과 지역 활력 회복의 전환점이 될 것이라고 강조했다.군민 보고를 마친 뒤에는 김 군수와 보성군의회, 각계 군민 대표들이 함께 '든든한 기본, 활기찬 보성! 보성군 농어촌 기본소득 시대 개막'을 선언했다. 이어 참석자들은 보성군문화예술회관 합창단과 함께 태극기를 흔들며 '아! 대한민국'을 제창하고 민선 9기의 힘찬 출발을 축하했다.김철우 군수는 "농어촌 기본소득은 민선 9기 제1호 공약이자 보성군이 군민께 드리는 첫 번째 실천 약속"이라며 "임기 첫날 군민과 함께 외친 뜨거운 함성을 원동력으로 더 큰 보성, 더 힘 있는 보성을 만들어 가겠다"고 말했다.한편 정부가 제시한 농어촌 기본소득 지급 기준은 월 15만원(국비 6만원·도비 4만5000원·군비 4만5000원)이다. 보성군은 자체 재원을 추가 투입해 월 5만원을 더 지원, 군민 1인당 월 20만원을 지급함으로써 지역경제 활성화와 인구 유입 효과를 높인다는 계획이다.