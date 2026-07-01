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사회 보건·의학

[취재후일담] “소통 우선” 강조한 질병청, 백신 불안 해소 위한 실질 대책 고민할 때

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이정연 기자

승인 : 2026. 07. 01. 18:10

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질병청
이정연
이정연 기획취재부 기자
"코로나 백신 접종 이후 면역 교란 반응이 나타나는 걸 봐서 유튜브에 올리니까 질병관리청이 뜨면서 영상이 삭제됐습니다."

한 임상의의 경험이 유튜브에서 회자됐습니다. 기능의학 분야의 이 의사는 임상현장에서 환자들의 면역 체계 저하, 만성 염증 등을 관찰하며 코로나 백신 부작용을 경험했다고 밝혔습니다. 최근에는 코로나 백신의 부작용으로 젊은 세대 암 환자가 증가하는 것과 관련성이 의심된다는 의사들의 지적도 나오고 있습니다.

이미 미국과 유럽 등에선 청문회 등을 통해 현장 의사들의 경험이 낱낱이 소개된 바 있지만, 국내에서는 부작용을 언급만 해도 '음모론', '가짜뉴스' 취급하기 급급한 분위기입니다. 과거 팬데믹 당시 방송통신위원회는 중수본·방심위·경찰청 등과 범정부 대응체계를 가동해 가짜뉴스를 신속하게 삭제·차단하는 등 엄정하게 대응했습니다. 방심위는 코로나 백신 관련 가짜뉴스로 인한 사회적 혼란을 방지하기 위해 중수본·질병청 등의 요청이 있는 경우 최대한 신속하게 심의 후 삭제·차단하겠다는 식의 대책을 추진한 바 있습니다.

미국에서도 코로나 백신 부작용과 관련한 논란은 여전히 이어지고 있습니다. 론 존슨 미국 상원 의원은 의학 연구자들과 함께 인체의 면역 감시 체계를 교란해, 잠재되어 있던 암세포를 급격히 성장시키거나 전이 속도를 빨라지게 한다는 이른바 '터보암' 부작용에 대한 의심을 제기했습니다.

특히 여성 생리주기 이상, 원인 모를 자궁 출혈 등의 이상반응이 국내에서 뿐만 아니라 해외에서도 수차례 보고된 바 있습니다. 그러나 질병청은 허위조작정보 주요 사례로 '코로나19 백신을 접종하면 백혈병 등 암에 걸린다?' '코로나19 백신은 불임을 유발한다?' 등의 내용을 게시하고 있습니다.

의료계 내부에서도 아직 의학적 논쟁이 계속되는 사안에 대해 규제당국이 논의 자체를 불식시켜버린 것이나 다름없습니다. 과학과 의학은 끊임없는 의심과 증명 등을 통해 진화하는 것임에도 말입니다.

질병청은 코로나 팬데믹 당시 이미 감사원 감사를 통해 사실로 밝혀진 '이물 백신'도 치명적인 제조 과정에서의 결함에도 '오해' 혹은 '국민 팔에는 맞춘 적 없다'는 입장을 고수하고 있습니다. 또 최근에는 인포데믹 연구를 통해 모든 플랫폼이 감염병 허위정보에 동시 대응하는 것이 중요하다는 결론도 내놨습니다.

얼마 전 열린 '감염병 위기관리체계 고도화 방안' 발표회에서 질병청에 향후에도 이같은 차단 조치를 할 것인지 묻자 소통을 가장 우선할 것이라면서도 약간은 모호한 입장을 내놨습니다. 질병청 관계자는 "허위조작정보라는 것이 당시에 밝혀지지 않더라도 빠르게 올바른 정보를 소통하는 것이 질병청과 방역당국이 위기상황에서 해야할 일이라고 생각한다"며 "(차단은) 우선순위에 있어서는 아주 나중이라고 생각하고 있다"고 밝혔습니다. 그러면서도 "잘못된 허위조작정보와 관련해서는 관련 법령이 방송통신심의위원회에서 만들어지고 있어서 그런 부분들은 별도의 그것을 관리하는 부처가 추진해나갈 영역"이라고 언급했습니다.

질병청과 식의약 당국은 가짜뉴스라는 프레임을 씌워 국민을 비롯해 전문가들의 견해마저도 '입틀막'하려 해서는 안 될 것입니다. 오랜 임상시험을 거쳐 충분한 검증과 부작용이 검증되지 않은 의약품에 대해서는 더더욱 말입니다.
이정연 기자

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