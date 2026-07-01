샐러디-우창윤 원장 협업 신메뉴 출시…천연 위고비 식단법 재해석

[샐러디 사진자료] 샐러디, 천연 위고비 식단 담았다... 우창윤 원장 협업 신메뉴 선봬 1

샐러드 프랜차이즈 브랜드 '샐러디'가 내분비내과 전문의 우창윤 원장과 협업한 신메뉴 2종을 오는 7일 출시한다고 1일 밝혔다.이번에 함께 선보이는 메뉴는 '포만 호르몬 에그 샐러디', '포만 호르몬 에그' 2종이다. 우 원장이 닥터프렌즈 유튜브 채널을 통해 소개해 화제가 된 '천연 위고비' 식단법을 샐러디 스타일로 재해석했다.포만 호르몬 에그 샐러디는 천연 위고비 식단의 핵심 재료로 알려진 계란과 올리브유를 중심으로 견과류, 쉬림프, 당근라페, 올리브 등을 더해 단백질과 식이섬유, 적절한 지방을 균형 있게 담아낸 것이 특징이다.포만 호르몬 에그는 계란과 올리브유를 기반으로 당근라페와 케이준 스파이스를 더해 감칠맛을 살렸다. 아침 식사 대용은 물론 다른 메뉴와 함께 곁들여 보다 든든한 식사를 완성할 수 있도록 했다.우 원장은 "이번 협업에서 가장 중요하게 고려한 것은 이 샐러드가 정말 한 끼 식사가 될 수 있는가였다"며 "이번 메뉴를 통해 건강한 식사도 충분히 든든하고 맛있을 수 있다는 점을 경험해보셨으면 한다"고 말했다.안정근 샐러디 마케팅 부문장은 "앞으로도 전문가들과의 협업을 통해 맛과 건강, 포만감을 모두 갖춘 샐러디만의 건강한 식사 경험을 지속적으로 제안해 나갈 것"이라고 강조했다.한편, 샐러디는 신메뉴 출시를 기념해 7일부터 샐러디 앱에서 할인 프로모션을 진행한다. 앱 회원을 대상으로 신메뉴 1000원 할인 쿠폰을 제공한다.