민선9기 민경선 고양시장 ‘소통과 변화’공식 일정 시작

민선9기 '1호 결재' 실시…'개방·소통·참여·활력·공유' 5대 전략과제 담아

민경선 시장 "행정문턱 낮추고 시민과 거리 좁혀 소통하는 시정 펼칠 것"

‘열린고양 프로젝트’를 담은 민선9기 1호 결재 중인 민경선 고양특례시장/고양시 0 민경선 고양특례시장이 1일 열린시장실에서 민선 9기 1호 결재 사안인 '열린고양 프로젝트'를 검토하고 있다. /고양시

민경선 고양시장이 1일 현충탑 참배를 시작으로 민선9기 시정 출발을 알렸다.고양시에 따르면 현충탑 참배를 마친 민 시장은 본관 2층 열린시장실에서 멈춘 고양을 다시 뛰게 하는 '열린고양 프로젝트'를 담은 민선9기 1호 결재를 진행했다.열린고양 프로젝트는 시정 혁신 의지를 담은 핵심 과제로 시민과 함께하는 개방형 시정을 구현하기 위해 추진되는 프로젝트로 △문턱 없는 시장실 조성 △고양시장 직통 문자 제도 운영 △시민과 함께하는 시정회의 생중계 △고양고양이 캐릭터 부활 △김대중 전 대통령 사저 개방 등 '개방·소통·참여·활력·공유'의 5대 전략과제로 구성됐다.민 시장은 '1호 결재'에 따라 시장 집무실을 시청 본관 1층으로 이전하고 고양시장에게 직접 민원을 건의할 수 있는 '직통 문자폰'을 개설해 시민과의 물리적·심리적 거리를 좁힐 예정이다. 아울러 기존에 내부 직원에게만 공개되던 간부회의를 '시정회의'로 전환해 온라인으로 생중계하고, 시민들에게 정책 논의 과정을 투명하게 공유할 방침이다.또한, 그동안 중단됐던 고양시 대표 캐릭터 '고양고양이' 운영을 정상화해 도시브랜드 경쟁력을 강화하고, 김대중 전 대통령 사저(기념관)를 재개방해 민주주의와 인권, 평화 정신도 널리 알릴 계획이다.1호 결재를 마친 민 시장은 "민선9기의 첫 결재에는 행정의 문턱을 낮추고 시민과 거리를 좁히는 소통과 변화의 시정혁신 의지를 담았다"며 "끊임없는 소통을 통해 시민들이 체감하는 변화를 만들어 멈춘 고양을 다시 뛰게 하겠다"고 강조했다.이어진 오후 일정으로 전임시장 시절 폐쇄되었던 김대중 전 대통령 사저(일산동구 정발산동)를 방문한 민 시장은 역사관과 전시 공간 등을 살피며 민주주의와 인권 교육 공간으로 활용하기 위한 준비 현황을 점검했다.김대중 전 대통령 사저는 1일 홈페이지와 예약시스템을 오픈하고, 7일부터 해설 관람 프로그램을 운영할 예정이다.이어 민 시장은 고양시공무원노동조합을 방문해 위원장을 비롯한 노조 간부들과 만나 현장의 목소리를 청취하고, 상생과 협력을 바탕으로 한 건강한 노사관계 구축 방안에 대해 의견을 나눴다.