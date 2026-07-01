윤희신 태안군수 “사람이 머무는 도시 만들겠다”...5대목표 제시

윤희신 태안군수 취임 '미래가 모이고 사람이 머무는 태안'...5대 군정 목표 제시 0 윤희신 태안군수가 1일 군청 대강당에서 취임식을 열고 취임인사를 하고 있다. /태안군

윤희신 태안군수가 1일 군청 대강당에서 취임식을 열고 민선9기 군정의 출범을 알렸다.윤 군수는 취임사를 통해 군정 비전으로 '미래가 모이고 사람이 머무는 태안'을 제시하고, 떠나는 도시가 아닌 돌아오는 도시, 스쳐 가는 도시가 아닌 머무는 도시를 만들겠다는 구상을 밝혔다.이를 실현하기 위해 5대 군정목표로 △현장에 답하는 실행군정 △기업이 모이는 첨단도시△미래를 여는 교통혁신 △군민을 품는 든든복지 △머물며 누리는 치유관광을 내세웠다.특히 군수 직속 세일즈기획단 신설을 취임 1호 결재로 시행하면서 예산 확보와 기업·투자 유치, 농수산물 판로 개척 등을 책임지는 전진기지로 삼겠다는 강한 의지를 표명했으며, 화력발전소 단계적 폐쇄 위기를 정의로운 전환 특구 지정과 첨단산업 육성의 기회로 바꾸겠다는 각오를 다졌다.또한 고속도로 미연결이라는 한계를 극복하기 위해 태안~안성 고속도로의 조기착공과 이원~대산 해상교량, 국도77호선 등 교통망 확충에 군정의 힘을 모으고, 법률·행정·복지 등 분야별 전문 상담관을 배치하는 민원전문상담관제를 도입해 복합민원에 대한 맞춤형 해결과 행정서비스 품질을 높이겠다고 강조했다.윤희신 태안군수는 "태안의 변화는 하루아침에 완성되지 않겠지만,방향이 분명하고 군정이 움직이고 군민의 힘이 모이면 태안은 반드시 달라질 수 있다"며 "미래가 모이고 사람이 머무는 태안을 군민 여러분과 함께 반드시 만들어 내겠다"고 말했다.