닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 충청

김기재 당진시장 취임...“민생경제 회복-일자리 창출에 매진”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260701010000541

글자크기

닫기

당진 이후철 기자

승인 : 2026. 07. 01. 17:55

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

김기재 당진시장 취임 “더 큰 당진, 거침없는 도약” 비전 제시
김기재 당진시장이 1일 당진문예의전당 대공연장에서 취임선서를 하고 있다 /당진시
김기재 당진시장이 1일 당진문예의전당 대공연장에서 취임식을 열고 제5대 시장으로 공식 취임했다.

취임식 이후에는 사무인계인수서 서명식과 함께 민선 9기 제1호 결재를 진행했으며, 시청사 부지 후면에서 기념식수를 하며 새로운 시정의 출발을 기념했다.

김 시장은 취임사에서 민선9기 시정 비전을 '더 큰 당진, 거침없는 도약'으로 제시하고, 시민이 주인인 시정을 펼쳐 나가겠다는 의지를 밝혔다.

김 시장은 "17만 시민 모두를 섬기는 시장이 되겠다"며 "반목과 갈등을 넘어 시민을 하나로 모으는 대통합의 시정을 펼치겠다"고 강조했다.

이어 "민생경제 회복이 무엇보다 시급한 과제라"며 "경제회복지원금 지급과 AI 데이터센터 유치, 수소·그린스틸 산업 육성 등을 통해 지역경제에 활력을 불어넣고 양질의 일자리를 창출하겠다"고 밝혔다.

이와함께 제2서해대교 국가계획 반영과 광역교통망 확충, 24시간 소아·청소년 진료 및 돌봄체계 구축, 당진형 AI 통합안전체계 구축 등을 차질 없이 추진해 시민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다고 약속했다.

김기재 시장은 "집무실보다 현장을 더 가까이하며 시민의 목소리를 시정의 출발점으로 삼겠다"며 "시민과 함께 더 큰 당진의 새로운 미래를 만들어 가겠다"고 말했다.
이후철 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기