서남권 반도체 프로젝트에 삼성 초기업노조 “노사정 협의의 장 제안”

위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 심문 마친 최승...<YONHAP NO-6065> 0 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장./연합

삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부가 서남권 반도체 메가 프로젝트와 관련해 노사정(노조·회사·정부) 협의의 장이 필요하다는 입장을 내놨다.초기업노조는 1일 입장문을 통해 "메가 프로젝트는 대한민국 반도체 산업의 미래를 좌우할 과제"라며 "라인 하나를 가동하기 위해 부지 선정, 인허가, 전력, 용수 등 기반 인프라 확보를 포함하면 최소 5년 이상 걸리는 긴 여정으로, 조급함보다는 철저한 준비가 필요하며 긴 호흡으로 미래를 내다보며 차근차근 대비해 나갔으면 한다"고 밝혔다.이어 "이러한 과제는 우리 모두가 뜻을 모을 때 해결할 수 있다. 현장을 가장 잘 아는 노조가 그 역할을 다하겠다"며 "정부와 회사, 노조가 한자리에 모이는 노사정 협의의 장을 제안하며, 건설적인 대화를 통해 이 국가적 과제가 대한민국의 새로운 도약으로 이어지길 기대한다"고 강조했다.앞서 삼성은 용인 국가산업단지와 평택캠퍼스를 비롯해 광주 반도체 클러스터 육성 등에 2430조원을 투자하겠다고 밝힌 바 있다. 급증할 것으로 예상되는 글로벌 반도체 수요에 선제 대응하고, 기존 수도권 중심의 국내 반도체 생산거점을 확대해 지역 곳곳에서 첨단산업 기반을 키운다는 구상이다.이와 관련해 초기업노조는 "대한민국 반도체 산업의 경쟁력을 지켜야 한다. 경쟁사들이 정부의 전폭적인 지원을 등에 업고 무섭게 추격해 오면서 우리가 앞서 온 분야는 자리를 지켜야 하고, 뒤처진 분야는 따라잡아야 하는 현실에 놓여 있다"며 "경쟁에서 밀려나지 않도록 제대로 준비해야 한다"고 밝혔다.또 "이 경쟁력을 지키기 위해서는 천금매골(千金買骨)의 자세가 필요하다"며 "핵심 인재와 기술을 확보하는 데 망설임 없는 과감한 투자가 뒷받침돼야 한다"고 설명했다. 그러면서 "메모리와 파운드리, 시스템반도체에 이르기까지 모든 부문의 경쟁력이 함께 뒷받침될 때 대한민국 반도체는 흔들리지 않는다"며 "이를 위해서는 정부와 회사 모두의 지원이 필요하다"고 언급했다.초기업노조는 메가 프로젝트 추진 과정에서 조합원에 대한 처우 개선 필요성도 강조했다. 초기업노조는 "이 모든 것의 근본에는 사람이 있다"며 "조합원이 앞으로 일하게 될 현장의 산업 안전, 주거 환경, 인프라가 충실히 갖춰지고, 그에 걸맞은 처우가 뒷받침되길 바란다"고 말했다. 아울러 "좋은 근무환경과 정당한 대우가 우수 인재를 지키는 가장 확실한 길이자 반도체 경쟁력의 토대"라고 밝혔다.