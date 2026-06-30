장동혁 ‘징계 카드’ 꺼냈지만… 친한 “두려워하는 사람 없다”

중앙윤리위, 6일 첫 회의 소집
친한·소장파 의원 등 징계 심사
비당권파 결집…반발확산 우려
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30일 정치권에 따르면 국민의힘 중앙윤리위원회는 오는 6일 전체회의를 열고 접수된 징계안을 심의할 예정이다.
현재 징계 대상자로 거론되는 1순위는 친한(친한동훈)계 의원들이다. 앞서 이상규 당 대표 정책특보 등 원외당협위원장 10여명은 지난 3월 한동훈 무소속 의원의 대구 일정에 동행한 김예지·안상훈·진종오·정성국·배현진·우재준·박정훈 의원, 김경진 전 의원 등에 대한 징계 회부 요청서를 윤리위에 제출했다.
장 대표도 직접 압박 수위를 높이고 있다. 그는 지난 26일 유튜브 방송에서 오세훈 서울시장 공동선거대책위원장을 지낸 김재섭 의원을 비롯해 소장파 의원 모임 '대안과 미래' 소속 김용태·우재준 의원의 실명을 거론하며 "지도부를 공격하는 인사"라고 직격했다.
여기에 지난 29일에는 조직부총장인 강명구 의원이 한 당직자와 텔레그램으로 징계 대상을 논의하는 장면도 포착됐다. 해당 대화에서는 "한동훈 선거 지원", "당 대표 등에 대한 막말·비하성 발언" 등이 징계 사유로 거론됐다.
지목된 의원들은 즉각 반발했다. 진종오 의원은 이날 CBS 라디오에서 "당에서 징계한다면 당연히 받아들여야 하고, 국회의원으로서 걸어온 길이나 행동이 잘못됐다면 징계를 받아야 한다"면서도 "하지만 과연 그 징계가 정당한 것인지, 지도부가 민심을 제대로 보고 있는지 되묻고 싶다"고 말했다.
우재준 최고위원도 채널A 유튜브 '정치시그널'에서 "한동훈 의원을 도운 사람들을 징계한다면 괜한 논란으로 당을 분열시킬 수 있다"며 "징계 정국이 진짜 시작되면 이를 저지하는 것도 제 역할이 될 수 있다"고 밝혔다.
친한계인 박정훈 의원도 MBC 라디오에서 "우리 당 지지층도 박민식 후보가 아니라 한동훈 후보를 선택했는데, 오히려 본인이 정치적 책임을 져야 할 일을 징계하겠다는 것"이라며 "상황이 재미있는 게 이 징계를 두려워하는 사람이 없다. 당내에서는 징계 문제가 오히려 희화화되고 있다"고 비판했다.
당내에서는 윤리위가 실제 징계 절차에 착수할 경우 계파 갈등이 걷잡을 수 없이 확산할 수 있다는 우려도 커지고 있다. 비당권파를 겨냥한 '징계 정치'가 오히려 새로운 반발과 결집을 낳아 장 대표의 리더십 부담만 키울 수 있다는 전망이다.
한 비당권파 의원은 "비판 세력을 사실상 숙청하겠다는 것인데 실효성이 전혀 없을 것"이라며 "'희생양 만들기'라는 역풍과 함께 친한계를 중심으로 한 결집이 오히려 더 빨라질 수 있다"고 말했다.