장동혁 ‘징계 카드’ 꺼냈지만… 친한 “두려워하는 사람 없다”

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽 두번째)가 30일 국회에서 열린 '부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구 6·3 참정권 박탈 사태 청년·대학생 시국 대토론회'에서 인사말을 하고 있다. /이병화 기자 photolbh@