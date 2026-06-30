애큐온 품는 한화생명… ‘캐피털 시너지’로 종합금융 가속

10년 가까이 '디지털 혁신' 주도
美·인니 금융사 인수 등 영향력 ↑
애큐온캐피탈·저축은행 우협 선정
고객풀·수도권 네트워크 강화 기대
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김승연 한화그룹 회장의 차남인 김 사장은 한화생명에 합류한 이후 회사의 체질을 바꾸고 있다. 2014년 한화생명 디지털팀장으로 입사한 김 사장은 전사혁신실 부실장, 디지털혁신실장 등을 거쳐 2023년 CGO 자리에 올랐다. 처음 9년간은 한화생명의 디지털 혁신을 꾀했다면, CGO에 오른 이후 동남아, 미국 등에 이어 국내까지 아우르는 공격적인 글로벌 M&A에 나서고 있다.
30일 금융권에 따르면 애큐온캐피탈 최대주주인 사모펀드 EQT파트너스는 애큐온캐피탈 인수 우선협상대상자로 한화생명을 선정했다. 인수 완료 시 한화생명은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%를 갖게 된다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어 패키지로 매각된다.
애큐온캐피탈은 총자산 약 9조원 규모의 캐피탈사로, 당기순이익은 175억원에 달하는 회사다. 애큐온저축은행 총자산도 약 5조원 수준이다. 캐피탈사는 은행, 저축은행과 비교해 자산 운용 규제가 상대적으로 자유롭다. 전환사채(CB)를 비롯한 메자닌에 투자할 수 있고, M&A 자금을 대는 인수금융에도 참여할 수 있다.
애큐온캐피탈의 기업대출 비중은 98%를 뛰어 넘어 인수 시 한화생명의 금융 계열사인 한화자산운용, 한화투자증권과의 기업금융 시너지도 가능할 것으로 분석된다. 한화손해보험의 경우, 애큐온캐피탈의 고객 풀을 흡수하고 교차 판매도 기대할 수 있을 것으로 보인다.
이번 인수로 수도권 영업망 확대도 기대된다. 패키지딜에 포함된 애큐온저축은행은 업계 5위안에 드는 서울 기반 우량 저축은행이다. 인천·경기 지역에 집중됐던 한화저축은행의 한계를 극복하고, 수도권 금융 네트워크를 구축할 수 있을 것으로 보인다. 현행 규제상 수도권 저축은행은 경영실태평가에서 자산건전성 4등급 이하를 받거나 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율이 12% 이하인 경우에만 합병이 가능해 한화저축은행과 애큐온저축은행은 합병이 불가능하지만, 여신 영업 연계 등을 통해 리테일 금융 시너지도 기대해볼 수 있다.
김 사장은 애큐온캐피탈뿐 아니라 최근 몇년간 굵직한 글로벌 M&A를 성공시켜 왔다. 한화생명은 김 사장 주도 하에 2023년 인도네시아 리포손해보험을 인수한 후, 지난해에는 인도네시아 노부은행과 미국 증권사 벨로시티를 잇따라 인수했다. 국내 보험사가 은행업에 진출한 것과 미국 증권사를 인수한 건 모두 처음으로, 당시 업계 안팎에선 이례적이란 평가였다.
그러나 올해 1분기 실적이 글로벌 사업 성장세에 힘입어 크게 개선되면서 김 사장의 판단이 틀리지 않았음을 입증하게 됐다.
김 사장의 한화생명 지분은 0.03%에 불과하지만, 김 사장은 한화그룹 지주사인 (주)한화 지분 5.74%를 들고 있고, (주)한화는 한화생명 지분 43.2%를 보유하고 있다.
업계 관계자는 "최근 한화생명이 애큐온캐피탈 우선협상대상자에 선정됨에 따라 인수가 가시화되고 있다"면서 "이번 인수로 김동원 사장의 영향력은 더욱 커질 것으로 기대된다"고 밝혔다.