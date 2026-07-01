주도권 놓친 국힘… ‘대여투쟁 결집’ 시험대

|30일 국회 본회의에서 한성숙 국무총리 후보자 임명동의안이 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 통과되고 있다. /연합
1일 정치권에 따르면 민주당의 11개 상임위원장 단독 선출로 후반기 국회는 출범부터 강대강 대치 국면에 들어갔다. 여야는 국민의힘 몫으로 남겨둔 7개 상임위원장 배분을 놓고 추가 협상을 이어갈 예정이지만, 민주당이 법사위원장은 물론 전반기 국민의힘이 맡았던 재경위와 정무위까지 가져가면서 접점을 찾기는 쉽지 않을 전망이다.
국민의힘은 원 구성 정상화 없이는 어떤 상임위도 받지 않겠다며 강경 대응을 예고했다. 우선 11개 상임위에 배정된 소속 위원 전원 사임계를 제출했고, 7월 임시국회 일정 전체를 보이콧하는 방안도 검토하고 있다. 국민의힘이 끝내 남은 7개 상임위원장도 맡지 않을 경우, 6년 만에 민주당이 18개 상임위를 독식하는 상황이 재연될 가능성도 거론된다.
당내에서는 원 구성 협상 과정에서 지도부를 둘러싼 내홍이 발목을 잡았다는 자성론도 적지 않다. 지방선거 패배 이후 장동혁 대표 거취를 둘러싼 갈등이 이어지면서 정작 대여 협상과 투쟁에 힘을 모으지 못했다는 것이다.
한 중진 의원은 "지금은 원내대표가 원 구성 협상과 대여 투쟁을 하는 상황인 만큼 내부 문제는 잠시 접고 힘을 실어주는 게 맞다"며 "내부 문제에 더 많은 에너지를 소모한 측면이 있다"고 말했다.
반대로 이번 원 구성 강행이 야권 결집의 계기가 될 수 있다는 시각도 있다. 민주당이 법사위원장까지 확보하면서 '견제받지 않는 여당'이라는 구도가 더 선명해진 만큼, 국민의힘도 대여 투쟁의 명분을 확보할 수 있다는 분석이다.
변수는 다음 주 열리는 당 윤리위원회다. 친한(한동훈)계 인사들을 겨냥한 징계 심사가 본격화할 경우 내부 갈등이 다시 수면 위로 떠오르면서 투쟁 동력이 분산될 수 있다는 우려가 나온다.
비당권파인 한 초선 의원은 "이번 지방선거에서도 정부·여당의 독주에 대한 견제 심리가 일정 부분 확인됐다"며 "보수층이 집권 세력 견제라는 가치 아래 다시 결집할 가능성이 있는 만큼 민주당도 안심할 수 없을 것"이라고 말했다.