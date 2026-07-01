친한계 무더기 징계 심사에… 정점식 “신중해야”

내홍 재점화 우려, 원내대표는 신중론
|국민의힘 정점식 원내대표. /연합
1일 정치권에 따르면 국민의힘 중앙윤리위는 지방선거 전후 접수된 징계 요청안을 안건으로 상정해 심의에 착수할 예정이다. 윤리위에는 친한계와 비당권파 모임인 '대안과 미래' 소속 의원 등을 포함해 20~30명에 대한 징계 요청서가 접수된 것으로 알려졌다.
심사 대상에는 부산 북갑 보궐선거 당시 당 후보인 박민식 후보가 있었음에도 무소속 한동훈 의원 지원에 나선 의원들이 우선 거론된다. 당내에서는 해당 행위 여부와 당헌·당규 위반 여부를 중심으로 사실관계를 따져봐야 한다는 시각이 있다.
장동혁 대표도 앞서 지난달 26일 유튜브 방송에서 "어떤 결론이든 답을 할 때가 됐다"며 "선거 과정에서 여러 가지 당내 문제가 발생했고 해당 행위 논란도 많았다. 미뤄 놓은 부분에 대해 어떤 결론이든 답할 때"라고 밝힌 바 있다.
반면 당 일각에서는 신중론도 제기된다. 정점식 원내대표는 이날 기자들과 만나 "의원들에 대한 징계는 신중하게 진행돼야 한다"며 "아직 예고만 됐을 뿐 실제로 징계 절차가 어떻게 진행될지 결정된 바 없고, 지금 뭐라고 답변드리기 어렵다"고 밝혔다.
친한계는 윤리위 재가동에 강하게 반발하고 있다. 김재섭 의원은 "당 대표의 사냥개 노릇을 하는 방식의 윤리위는 의미 없다"고 비판했다. 우재준 청년최고위원도 "한 의원을 도왔던 사람들을 징계하는 것은 자칫 민심에 역행하는 징계가 될 수 있다"고 말했다.