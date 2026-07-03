프롭티어, 롯데하이마트와 이사·입주 고객 대상 서비스 제휴

1

프롭티어가 롯데하이마트와 제휴를 맺고 이사·입주 고객을 위한 공동 마케팅을 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 제휴를 통해 양사는 부동산 계약 단계부터 입주 준비 과정까지 이어지는 서비스를 연계해 고객 편의성을 높인다는 계획이다.

프롭티어는 전국 공인중개사 회원 네트워크를 기반으로 부동산 플랫폼 '이실장'을 운영하고 있으며 롯데하이마트는 가전 유통과 이사·생활 서비스를 제공하고 있다. 양사는 각자의 고객 접점을 활용해 부동산 계약 안전관리 서비스와 입주 혜택을 함께 제공할 예정이다.

프롭티어의 '이실장 안심케어'는 전세 사기와 부동산 거래 사고 예방을 위한 서비스다. 계약 체결 이후 등기부등본 변동 사항을 모니터링하고 대출이나 가압류 등 권리관계에 변동이 발생하면 알림을 제공한다. 분쟁이 발생할 경우 법률 상담을 지원하며, 사고 발생 시에는 약관에 따라 거래금액 범위 내에서 실제 손실을 보상하는 서비스를 운영하고 있다.

회사 측은 부동산 거래가 계약 체결 이후에도 잔금 지급과 입주, 권리관계 확인 등 후속 절차가 이어지는 만큼 사후 관리가 중요하다고 설명했다. 이실장 안심케어는 매매·임대차 계약 시 한 차례 가입하면 다음 이사 시점까지 서비스를 이용할 수 있도록 운영된다.

이번 협력을 통해 이실장 안심케어는 롯데하이마트 전국 오프라인 매장과 온라인 기획전에서 소개된다. 롯데하이마트를 이용하는 고객은 가전 구매 과정에서 부동산 계약 안전관리 서비스도 함께 확인할 수 있다.

반대로 이실장 회원 중개소를 방문해 부동산 상담이나 계약을 진행한 고객에게는 롯데하이마트 온·오프라인 매장에서 사용할 수 있는 가전 할인 쿠폰이 제공된다. 회사에 따르면 전국 약 2만6000여 개 이실장 회원 중개소에서 해당 혜택을 받을 수 있다.

또한 롯데하이마트가 운영하는 '이사&입주 All-Care 서비스'도 이실장 회원 중개소를 통해 안내된다. 해당 서비스는 이사와 입주청소, 가전청소 등을 통합 제공하는 프로그램이다.

프롭티어 관계자는 "이실장 회원 중개소와 롯데하이마트 오프라인 매장을 연결하는 O2O(온·오프라인 연계) 구조를 통해 고객의 주거 이동 과정을 지원할 계획"이라며 "부동산 계약부터 입주 준비까지 안심하고 이용할 수 있는 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

롯데하이마트 관계자는 "프롭티어와의 제휴를 통해 이사·입주 고객에게 필요한 서비스를 연계해 제공하게 됐다"며 "온·오프라인 인프라를 활용해 고객 편의와 혜택을 강화해 나갈 것"이라고 덧붙였다.