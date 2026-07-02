‘싼 곳보다 만족도’… 골프장 선택 기준도 달라졌다

가격 경쟁에서 경험 경쟁으로 전환…

운영 품질·재방문율이 새로운 경쟁력

골든베이 이미지 0 충남 태안에 위치한 프리미엄 골프장 골든베이. /제공=쇼골프

한때 골프장 선택의 가장 중요한 기준은 그린피였다. 할인 행사와 특가 상품이 예약을 좌우하던 시절이 있었지만 최근 골프 시장에서는 가격보다 만족도를 우선하는 소비 트렌드가 뚜렷해지고 있다. 골퍼들은 단순히 저렴한 골프장을 찾기보다 라운드 전반의 경험이 뛰어난 곳을 다시 선택하는 경향을 보이고 있다.골프장 수는 꾸준히 증가하고 있지만 예약 시장은 오히려 양극화되는 모습이다. 같은 권역에서도 예약이 조기에 마감되는 인기 골프장이 있다. 반면 상대적으로 낮은 이용 요금을 내세우고도 기대만큼 고객을 확보하지 못하는 곳도 적지 않다. 업계에서는 이러한 현상을 '예약의 양극화'로 해석하고 있다.이 같은 변화는 골퍼들의 소비 기준이 달라진 데서 비롯됐다. 과거에는 비용을 아끼는 것이 우선이었다면 이제는 한 번의 라운드를 얼마나 만족스럽게 즐길 수 있는지가 중요한 선택 기준으로 자리 잡았다. 코스 관리 수준과 그린 컨디션은 물론 직원 서비스, 식음시설, 클럽하우스 환경, 예약 시스템 등 골프장 운영 전반의 품질이 경쟁력을 결정하는 요소로 떠오르고 있다.SNS와 골프 커뮤니티의 영향력도 커졌다. 과거에는 광고와 홍보가 골프장 선택에 큰 영향을 미쳤다면 최근에는 실제 이용객들의 후기와 사진, 영상 콘텐츠가 예약 결정에 중요한 역할을 한다. 만족도가 높은 골프장은 긍정적인 이용 경험이 온라인에서 공유된다. 이는 재방문 고객 증가와 신규 예약으로 이어지는 선순환을 만들고 있다.이에 따라 골프장 운영 방식도 변화하고 있다. 코스 관리에만 집중하는 것이 아니라 예약부터 체크인, 식음 서비스, 휴식 공간, 라운드 이후 서비스까지 고객이 하루 동안 경험하는 모든 과정을 관리하는 '운영 경쟁력'이 브랜드 가치를 좌우하는 시대가 됐다. 업계에서는 "좋은 골프장은 코스만 좋은 곳이 아니라 하루를 만족스럽게 보낼 수 있는 곳"이라는 평가가 나온다.이러한 흐름은 회원권 시장에도 영향을 미치고 있다. 할인 혜택이나 이용 횟수를 제공하는 상품보다 만족도가 검증된 골프장을 안정적으로 이용할 수 있는 회원권과 프리미엄 상품에 대한 관심이 높아지고 있다. 골프를 단순한 스포츠가 아닌 라이프스타일의 일부로 즐기는 소비자가 늘면서 가격보다 가치와 경험을 중시하는 소비 성향도 함께 확대되는 분위기다.대표적인 사례로는 충남 태안의 골든베이가 꼽힌다. 이곳은 우수한 코스 관리와 서해를 조망하는 오션뷰, 리조트형 시설, 다양한 부대서비스를 바탕으로 꾸준한 재방문 수요를 확보하며 프리미엄 골프장으로 자리매김하고 있다. 단순히 경기를 치르는 장소를 넘어 하루를 온전히 즐길 수 있는 공간이라는 인식이 형성되면서 브랜드 경쟁력을 높이고 있다는 평가를 받고 있다.골프 업계 관계자는 "이제 골퍼들은 가장 저렴한 골프장을 찾기보다 가장 만족스러운 골프장을 찾는다"며 "앞으로는 가격 경쟁보다 경험과 운영 품질을 얼마나 높이느냐가 골프장의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소가 될 것"이라고 말했다.