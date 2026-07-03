본우리집밥, 특수전학교 65주년 창설일 맞아 ‘랍스터 치즈구이’ 특식 운영

특수전학교 맞춤형 영양 식단 구현... 투다리·스테프핫도그 등 협업

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/본우리집밥

본푸드서비스의 단체급식 브랜드 '본우리집밥'이 위탁 운영 중인 특수전학교 병사식당에서 학교 창설 65주년을 맞아 장병들을 위한 특별 양식 메뉴를 제공했다고 3일 밝혔다.

이번 특식은 지난 1일 중식으로 마련됐다. 메인 메뉴인 랍스터 테일 치즈구이를 비롯해 로제 파스타, 콘스프, 갈릭 디핑 감자튀김, 로메인 샐러드 등이 제공됐으며, 후식으로는 수박화채가 준비됐다. 평소와 차별화된 외식형 메뉴를 통해 장병들에게 색다른 식사 경험을 제공하기 위해 기획됐다는 설명이다.

본우리집밥은 올해 1월부터 특수전학교 본부근무대와 간부식당, 백마대식당 등 3개 급식시설의 운영을 맡고 있다. 회사는 군부대 급식 운영 경험과 대규모 식수 관리 노하우를 바탕으로 특수전학교의 훈련 환경에 맞춘 식단을 제공하고 있으며 위생과 품질 관리 기준도 함께 운영하고 있다고 밝혔다.

회사 측은 외식 브랜드에서 검증된 메뉴를 단체급식에 접목하는 '급식의 외식화' 전략도 확대하고 있다. 자체 통합관리시스템(OMS)을 활용해 조리 과정과 위생 관리를 표준화하는 한편, 군 급식 환경에 맞는 다양한 메뉴 개발을 추진하고 있다.

특수전학교 병사식당에서는 매월 두 차례 특식을 제공하는 것과 함께 주 1회 외식 브랜드 및 전문 셰프와 협업하는 '브랜드 데이'도 운영하고 있다. 올해에는 투다리와 스테프핫도그 등 외식 브랜드와 협업한 특식 프로그램을 진행하고 있다.

서성화 본우리집밥 1본부 본부장은 "공공 및 민간 급식 운영 경험을 바탕으로 군 급식에서도 안전성과 품질을 높이는 데 주력하고 있다"며 "앞으로도 장병들의 영양 균형과 만족도를 높일 수 있는 다양한 식단을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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