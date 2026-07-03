닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 제약ㆍ바이오

일양약품, ‘원비-디’로 중국 재공략 시동…176억원 투입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001338

글자크기

닫기

강혜원 기자

승인 : 2026. 07. 03. 16:20

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

현지 자회사 중심 생산·판매 체계 구축
중국 원비디 (1)
일양약품의 중국 인삼드링크 '원비디'./일양약품
일양약품이 중국 사업 재건에 본격 나선다. 현지 자회사에 약 176억원을 단계적으로 투자하고, 대표 인삼드링크 '원비-디'의 중국 첫 수출도 진행 중이다. 3년 넘게 끌어온 현지 법인과의 분쟁을 마무리한 뒤 거둔 첫 사업 성과다.

일양약품은 지난 5월 결정한 총 8000만 위안(약 176억원) 규모의 중국 투자 계획에 따른 첫 집행을 완료했다고 3일 밝혔다. 투자는 두 단계로 추진된다. 우선 4500만 위안을 현금 출자해 공장 임대, 생산설비 구매 및 설치, 제품 등록 등 현지 생산 기반을 마련한다. 이후 3500만 위안은 현지 사업 수익을 활용한 재투자를 우선 검토해 생산라인 확충과 연구개발(R&D), 마케팅 확대 등에 투입할 계획이다.

중국 자회사 일양약품(길림)유한공사가 현지 사업의 거점이 된다. 회사는 이 법인을 중심으로 건강기능식품 생산공장을 구축하고, 생산·판매·개발 기술을 이전도 추진한다. 원비-디를 비롯한 완제품과 원·부자재의 중국 판매도 확대할 방침이다.

이번 수출은 중국 청산실업과의 법적 분쟁에서 최종 승소한 이후 첫 사업 성과다. 앞서 일양약품은 위조상품 방지와 '중국 유명상표' 안정을 위해 원비-디 상표를 합작법인 명의로 이전했지만, 중국 측이 배당을 중단하고 고려인삼 농축액 수입도 거부하면서 분쟁이 불거졌다.

이후 중국 법원이 청산실업 측에 미배당 이익금 약 180억원 지급을 명령했고, 일양약품은 3년 이상 회수하지 못했던 금액을 전액 확보했다.

사업 재개의 핵심 장벽도 걷혔다. 중국 보건식품 허가증은 취득까지 통상 3~5년이 걸리는 까다로운 절차를 요구한다. 그러나 일양약품은 분쟁 해결 과정에서 상표권과 허가증을 동시에 확보해 제품 출시를 즉시 진행할 수 있게 됐다. 회사 측은 상표권 확보로 재진출 비용 부담을 줄이고, 기존 브랜드를 활용한 영업·마케팅도 신속히 펼칠 수 있다고 설명했다.

일양약품은 중장기적으로 현지 생산체계를 구축해 완제품 수출에서 현지 생산으로 전환한다는 목표다. 가격 경쟁력과 공급 안정성을 갖춰 중국 건강기능식품 시장 공략을 강화할 방침이다.

일양약품 관계자는 "원비-디를 중심으로 중국 시장 내 사업을 지속적으로 확대해 중장기적인 매출 성장과 글로벌 경쟁력 강화의 발판을 마련할 것"이라고 밝혔다.
강혜원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기