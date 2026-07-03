삼성, 영남권에 60조원 베팅…‘피지컬 AI’ 거점으로 키운다

'글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터' 육성 목표

휴머노이드 로봇, 전고체 배터리 등에 투자

제조 AX 통한 20만개 일자리 창출 계획도

삼성전자, 영남권 투자계획 발표<YONHAP NO-6069> 0 노태문 삼성전자 대표이사 사장이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다./연합

삼성이 영남권을 '글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터'로 육성한다. 이를 위해 휴머노이드 로봇을 비롯 전고체 배터리, AI 서버용 패키지 기판 등에 약 60조원을 투자한다. 영남권 주요 산업에도 AI를 접목, 20만개 일자리를 창출한다는 구상이다.노태문 삼성전자 대표이사(사장)는 3일 경남 진주시 경상국립대에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 이 같은 투자 계획을 발표했다.노 사장은 "AI로 제조 분야 기술 패러다임이 상상하지 못할 속도로 전환되고 있다"며 "AI가 전통 제조 공장을 휴머노이드 로봇이 중심이 된 AI 드리븐 팩토리로 바꾸고 있다"고 밝혔다. 이어 "휴머노이드 로봇, AI 데이터센터, 첨단 제조업 등에 집중 투자해 영남권에 양질의 일자리 20만개를 창출하겠다"고 말했다.구체적으로 삼성전자와 삼성SDS는 휴머노이드 로봇과 제조 AX 투자를 통해 영남권을 최첨단 미래 제조단지로 탈바꿈한다. 구미에 휴머노이드 양산 체계 및 로봇 데이터 팩토리를 구축하고, 제조·로봇 자동화 산업 핵심 인프라인 AI 데이터센터를 신축한다.노 사장은 "제조업 생산 성장동력이 저하된 상황을 타개하기 위해 구미에서 휴머노이드 양산 체제 구축과 제조 AX 전환을 통한 AI 드리븐 팩토리를 추진하겠다"며 "제조, 로봇, 자동화 산업과 연계한 AI 데이터센터 인프라도 구축하겠다"고 말했다. 그러면서 "삼성전자 구미 사업장은 미래의 제조 경쟁력을 갖춘 글로벌 제조 혁신 허브로 도약할 것"이라고 강조했다.삼성SDI는 울산에서 휴머노이드 로봇 등에 탑재되는 전고체 배터리 양산을 추진한다. 세계 최초 전고체 배터리 양산이 목표다. 에너지저장장치(BESS)용 리튬인산철(LFP)?나트륨 배터리 양산도 확대할 계획이다.삼성전기는 영남권을 AI 서버용 패키지 기판과 MLCC(적층세라믹캐패시터) 거점으로 육성한다. 그 일환으로 부산을 고성능 패키지 기판과 고부가 MLCC 마더라인 핵심 기지로 만든다는 전략이다. 삼성중공업 역시 최첨단 고부가가치선과 해양 인프라 건조 기지 조성을 목표로, 거제에 AI 팩토리 설비롸 로봇, 자율운항 기술 투자에 나선다.노 사장은 "삼성은 이번 투자를 통해 영남을 AX와 로봇이 중심이 된 글로벌 피지컬 AI의 혁신 클러스터로 조성하는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.한편 노 사장은 투자 계획의 원활한 추진을 위해 정부 차원의 규제 완화를 요청했다. 노 사장은 "경쟁국과 유사한 조건에서 사업할 수 있도록 로봇 산업 특화단지 지정과 인센티브 등을 지원해주기 바란다"며 "국내 조선업 경쟁력 강화를 위해 정부 주도의 사업을 확대해주면 감사하겠다"고 말했다.