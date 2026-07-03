신한은행, 신한인증서 가입자 1300만명 돌파…슈퍼SOL 연계 효과

지난해 5월 1000만명 넘긴 후 1년만에 300만명 추가 가입

'슈퍼SOL' 통해 하나의 플랫폼 통해 금융 서비스 제공

[보도자료 이미지]신한은행, 신한인증서 가입자 1300만 명 돌파 0 서울 중구 소재 신한은행 본점 전경./신한은행

신한은행은 전자서명 인증서비스 '신한인증서(신한SIGN 서비스)'의 가입자 수가 1300만명을 달성했다고 3일 밝혔다. 지난해 5월 1000만명을 넘어선 이후 약 1년 만에 300만명이 추가로 가입했다.신한인증서는 금융거래와 각종 제휴 서비스 이용 시 본인 확인과 전자서명 등에 활용되는 인증서비스다. 신한은행은 비대면 채널을 중심으로 신한인증서 발급을 늘리고 이용기관을 확대해 왔다.특히 그룹 통합 플랫폼인 '신한 슈퍼SOL'과의 연계를 확대하며 이용자가 빠르게 늘어난 것으로 분석된다. 신한은행은 지난해부터 신한투자증권, 신한카드, 신한라이프 등 주요 그룹사 플랫폼에도 신한인증서를 적용하며 그룹 통합 인증 체계를 구축했다. 그 결과 신한 슈퍼SOL에서 하나의 인증서만으로 은행과 증권 등 주요 그룹사 서비스를 모두 이용할 수 있어 편의성이 높아졌다.신한인증서 확대는 진옥동 신한금융그룹 회장이 추진 중인 '슈퍼SOL' 전략과도 맞닿아 있다는 게 신한은행 측의 설명이다. 실제 은행과 증권, 카드, 보험 등 계열사 간 경계를 허물고 하나의 플랫폼에서 금융 서비스를 제공하는 전략의 핵심 인프라 역할을 맡고 있다.신한은행 관계자는 "신한인증서를 통해 고객이 그룹사의 다양한 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 안정성과 편의성을 높이는 방향으로 인증서비스를 지속 개선해 나가겠다"고 말했다.