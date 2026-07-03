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대행선연구원 계절발표회 만남중창단과 함께하는 ‘마음공부’

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황의중 기자

승인 : 2026. 07. 03. 16:53

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4대 종교 성직자 모여 토크콘서트 형식으로 진행
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대한불교조계종 한마음선원 부설 대행선연구원에서는 오는 18일 토요일 오후 1시 30분부터 안양에 있는 한마음선원 본원 3층에서 제27회 계절발표회를 개최한다고 3일 밝혔다.

대행선사의 한마음 생활참선법을 체계적으로 연구하는 대행선연구원에서는 대행선사의 선사상과 교화행을 학술적으로 조명해 널리 알릴 뿐만 아니라 중요한 불교사상을 올바르게 이해하고자 매년 4회의 계절발표회를 개최하고 있다.

2026년 여름을 맞아 개최하는 제27회 계절발표회는, 4대 종교 성직자들이 모여 종교의 벽을 허물고 대중에게 위로와 평화의 메시지를 전달하는 종교 화합 중창단 '만남중창단'을 초대해 '이웃종교와 마음공부'라는 대주제로 토크콘서트 형식으로 진행한다.

개신교 김진 목사님의 '개신교의 영성 이해와 마음공부', 원불교 박세웅 교무님의 '원불교의 마음공부, 무시선법', 천주교 하성용 신부님의 '천주교의 마음공부, 피정'에 이어 마지막으로 성진스님의 '불교의 마음공부, 참선 마음은 마음을 볼 수 없다'의 주제 발표를 통해 한국을 대표하는 종교들에서 가르치는 마음공부법을 확인한다.

발표 후에는 청중과 함께하는 토론 자리가 마련되어 이웃종교의 마음공부법에 대한 다양한 의견을 나눈다. 아울러 주제발표와 토론 사이에 '만남중창단'의 짧은 공연도 있을 예정이다. 대행선연구원의 계절발표회는 '한마음선원' 채널을 통해 유튜브로 생중계한다.
황의중 기자

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