남산 충정사에 ‘선명상 치유센터’ 개소...상설 프로그램 운영

10일 개원을 기념 금강스님 초청 특강

"선명상 대중화 이끌 중요한 이정표 될 것"

clip20260703165954 0

남산 한옥마을이 있는 서울 도심 한복판에서 선명상을 즐길 수 있게 됐다.국민평안 선명상중앙본부가 서울 남산 충정사에 '선명상 치유센터'를 열고 본격적인 상설 프로그램 운영을 시작한다고 3일 밝혔다.선명상 치유센터는 시범운영 기간 개원식 대신 학술과 수행의 장을 문을 연다. 오는 10일 개원 기념 선명상위원회 위원장 금강스님 초청 특별 강의가 열린다.본부 관계자는 "이 센터는 서울 중심부이자 대표적 관광지인 남산에 위치한 지리적 장점을 적극 활용한다"며 "한국 불교의 전통 수행법을 현대적으로 재해석한 선명상의 대중화를 이끄는 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다.센터는 서울시민과 직장인은 물론, 한국을 찾는 외국인 관광객까지 아우르는 '관광·치유 특화 프로그램' 개발에 집중할 계획이다.특히 엄숙한 종교적 형식을 넘어 대중이 다가설 수 있는 생활 밀착형 프로그램들이 운영된다. 전통 무예와 명상을 결합한 '선무도'를 비롯해 최근 주목받는 '반려견과 함께하는 선명상' 등 이색 강좌가 마련된다선명상중앙본부가 직접 운영 총괄을 맡는다. 센터에 상근 배치된 지도법사 1인과 실무자 1인이 매월 지도자 섭외, 홍보, 접수 등 체계적인 학사 관리를 담당한다.또한 외국인 대상 전담 지도법사를 별도로 초빙하고, 기존 사찰 템플스테이 프로그램과 유기적으로 연계해 K-명상의 매력을 전 세계에 알릴 계획이다.선명상 프로그램을 자체 운영하는 단체나 개인들을 위한 체험관 개별 대관 서비스도 지원한다.시범운영사찰인 충정사 주지 덕운스님은""충정사가 현대인들을 위한 선명상 대중화의 도량으로 함께하게 되어 매우 기쁘다"라며 "치유센터의 안정적인 안착과 원활한 운영을 위해 사찰 차원에서도 아낌없는 지원과 협력을 이어가겠다"고 말했다.충정사 선명상 치유센터의 프로그램 신청은 선명상 공식 홈페이지와 공식 인스타그램, 남산 충정사 블로그 및 인스타그램을 통해 할 수 있다.