우리은행, 조직개편 단행…리테일 조직 통합과 내부통제·포용금융 강화

'리테일영업총괄부' 신설해 영업 현장 지원 강화

부서 내 업무 연관성 높은 팀 통합 등 조직 재배치

clip20260703170839 0 우리은행 공시용 조직도./우리은행

우리은행이 데이터 분석 기반 영업 시너지를 확대하고 내부통제 대응력을 강화하기 위해 본부 조직 개편을 단행했다.우리은행은 3일 개인영업전략부와 부동산금융부, 채널전략부, MyData플랫폼부를 통합해 '리테일영업총괄부'를 신설했다고 밝혔다. 리테일영업총괄부는 고객 데이터 분석을 바탕으로 리테일 영업 전략을 수립하고 추진하는 역할을 맡는다. 부서별로 분산됐던 기능을 통합해 고객 맞춤형 금융서비스를 제공하고 영업 현장 지원을 한층 강화할 계획이다.내부통제 체계도 손질했다. 본부감사부가 담당하고 있던 글로벌 검사 기능을 검사총괄부로 재편해 국내외 영업조직에 대한 검사 기능을 일원화했다. 본부감사부에는 본부의 주요 경영 현안에 대한 적정성을 검증하고 현황을 점검하는'경영감사팀'을 신설해 감사 기능의 전문성과 내부통제 대응 역량을 높였다.ESG상생금융부는 'ESG포용금융부'로 명칭을 변경해 금융 취약계층 지원과 사회적 가치 창출 기능을 강화해 포용금융 정책을 확대할 방침이다.아울러 부서 내에서 업무 연관성이 높은 팀을 통합하고 일부 업무를 재배치해 본부 조직을 얇게 만들었다. 이를 통해 확보한 인력은 영업 현장과 핵심사업 부문에 집중 배치해 조직 운영의 효율성과 실행력을 높일 예정이다.최상진 우리은행 종합기획부 부부장은 "이번 조직개편은 데이터 기반 영업 경쟁력과 내부통제 역량을 균형 있게 강화하는데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 효율적인 조직 운영을 바탕으로 고객을 위한 차별화된 금융서비스를 제공하는 한편 취약계층을 위한 포용금융도 적극 실천해 지속 가능한 성장 기반을 더욱 공고히 다져 나가겠다"고 말했다.