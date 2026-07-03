李대통령 “우주항공 산업, 나라 명운걸고 확실히 키울것”

국가우주위원회 회의 참석…"남해안 산업 벨트, 우주강국 도약 선도"

발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 제5회 국가우주위원회에서 발언하고 있다. / 연합뉴스

이재명 대통령은 3일 "나라의 명운을 걸고 국가 안보의 초석이자 새로운 미래 먹거리로 기능하게 될 우주항공 산업을 확실히 키워내겠다"고 강조했다.이 대통령은 "남해안의 우주항공산업 벨트가 우주강국 대한민국으로의 대도약을 선도할 것으로 믿는다"며 "정부가 확실히 뒷받침하겠다"고 거듭 약속했다.이 대통령은 이날 경남 진주시에서 열린 제5회 국가우주위원회 회의에 참석헤 "전 세계적인 기술패권 경쟁이 이제 지구를 넘어 우주로 확장되고 있다"며 이같이 말했다이 대통령은 미국 스페이스X의 상장 성공을 언급하며 "우주항공 분야는 국가가 주도하는 연구와 탐구의 대상에서 이제 자본과 시장이 이끄는 거대한 산업 영역으로 대전환을 하고 있다"고 말했다.이어 "우리 대한민국이 초격차 산업 강국으로 나아가기 위해서는 우주항공 산업에 대한 집중적인 투자와 육성이 필요하다"며 "우리 대한민국의 기술력은 이미 입증된 만큼, 연구진들의 헌신으로 쌓아 올린 이 성과를 이제 산업 경쟁력 강화로 이어 나가야 한다"고 강조했다.이 대통령은 이날 우주위원회 위원으로 신규 위촉된 위원들에게 "큰 책임감을 갖고 대한민국 우주 시대를 열어가 달라"고 당부했다.안귀령 청와대 부대변인은 이날 회의에서는 '대한민국 우주항공 산업육성 전략'의 심의와 토의가 이뤄졌다고 서면브리핑을 통해 밝혔다.특히 이 대통령은 '차세대 민항기 국제공동개발 프로젝트'을 조기에 추진하자는 건의를 받고 "외국 정상들이 우리나라 첨단기술에 대한 관심이 높다"고 하며 "차세대 민항기 국제공동개발을 위한 전담팀 구성을 추진하자"고 답했다.아울러 이 대통령은 스페이스X 같은 성공적인 우주항공 기업을 육성하려면 로켓 발사 허가 심사 규제를 대폭 완화해야 한다는 제안에 "국민 안전에 위협이 되지 않는 범위에서 후속 발사에 대한 심사는 완화해야 한다"며 관련 규정의 개선을 지시했다.