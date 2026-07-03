닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

젊은 뷰티 CEO 전성시대…K-뷰티 성장 이끈다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001380

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 03. 18:13

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

천주혁·양정호·김병훈 대표, K-뷰티 시장서 주목
"젊은 감각, 과감한 결단력 등이 영향 끼치고 있어"
KakaoTalk_20260703_165119441
김병훈 에이피알 대표. /송의주 기자
K-뷰티 시장에서 30~40대 젊은 창업가들이 잇단 굵직한 성과를 내고 있어 주목을 받고 있는 가운데 앞으로의 활약에도 귀추가 주목되고 있다.

3일 관련업계에 따르면 천주혁 구다이글로벌 대표, 양정호 앳홈 대표, 김병훈 에이피알 대표 등 브랜드 기획부터 해외 진출까지 직접 주도하며 K-뷰티 시장에서 존재감을 보여주고 있다는 평가를 받고 있다.

천 대표는 2016년 화장품 해외 총판 유통사 구다이글로벌을 창업했다. 초창기에는 코스알엑스 등 국내 브랜드의 해외 판권을 대행하는 구조로 시작했는데 한한령과 중국시장 경쟁 심화 등으로 인해 위기를 겪기도 했지만 이후 인수합병이라는 반전의 계기를 마련하며 새 역사를 썼다.

2019년 거래처였던 조선미녀를 인수해 '모던 한방 화장품'으로 리포지셔닝했다. 이어 2022년 인도네시아 인플루언서 브랜드 하우스오브허 인수, 2024년 티르티르·라카·크레이버코퍼레이션 인수, 지난해 서린컴퍼니·스킨푸드 인수로 포트폴리오를 빠르게 확장했다. 최근에는 북미시장 공략을 위해 유통사 한성USA를 인수함과 동시에 라카코스메틱을 전략적으로 매각하는 등 포트폴리오를 재정비하고 있다.

KakaoTalk_20260703_165331297
천주혁 구다이글로벌 대표./구다이글로벌
양 대표는 창업 4년만에 연 매출 500억원, 이후 연 매출 1150억원을 달성하는 등 단기간 급성장을 거듭하고 있는 앳홈을 지휘하고 있는 또 다른 젊은 사업가로 업계의 스포트라이트를 받았다. 올해는 지난해 대비 2배 성장, 연 매출 4000억원을 목표로 하고 있다.

이 같은 목표는 현실화될 가능성이 높다. 현재 미니 건조기 브랜드 '미닉스'가 미니건조기 시장점유율 1위에 오른 가운데 소형 식기세척기·음식물처리기 등으로 제품군이 확대되면서 미닉스 효과를 보고 있다. 물방울 초음파(LDM) 기술 기반 뷰티 디바이스 브랜드 '톰'의 '더 글로우'는 미국 올리브영 온라인·오프라인 매장에서 완판을 기록하며 전체 카테고리 1위에 오르는 기염을 토했다. 올해의 경우 미닉스는 유럽으로, 톰은 북미를 중심으로 해외 확장을 추진 중이다.

김 대표는 2022년 연 매출 5000억원, 영업이익 1000억원을 넘어서며 사상 최대 실적을 기록하며 주목을 받았다. 2024년 연결 기준 연 매출 7228억원, 영업이익 1227억원을 기록하며 뷰티업계 3위였던 애경산업을 넘어 LG생활건강·아모레퍼시픽그룹과 함께 '뷰티 빅3'에 진입했다.

지난해 상반기 매출 5938억원, 영업이익 1391억원으로 '사상 최대 반기 실적'을 경신한 기록을 보유하고 있기도 하다. 현재 시가총액에서 아모레퍼시픽을 뛰어넘으며 화장품 대장주 자리를 차지했다는 평가를 받고 있기도 하다.

업계에서는 젊은 CEO들의 빠른 의사결정과 디지털 감각이 K-뷰티 성장의 새로운 경쟁력이 된 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 "마케팅 등 주요 업무에서 젊은 감각과 과감한 결단력 등이 크게 작용하면서 남다른 시장 공략을 보여주고 있다"며 "시장 공략에서도 적지 않은 영향을 끼치고 있다"고 말했다.

KakaoTalk_20260703_165354698
양정호 앳홈 대표./ 앳홈
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기