“미래인재 육성 지속” KBI그룹, 구미시·청도군에 장학금 기탁

1 0 박한상 KBI그룹 회장(왼쪽)은 회사 임직원들과 함께 지난 2일 경북 청도군을 방문해 박권현 청도군수에게 KBI건설 명의의 장학금을 전달한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다.

KBI그룹이 경북지역 구미시와 청도군의 인재 양성을 위해 팔을 걷어붙였다.KBI그룹은 박한상 회장이 지난 2일 경상북도 청도군과 구미시를 방문해 박권현 청도군수와 김장호 구미시장 등과 면담 뒤 장학금을 전달했다고 3일 밝혔다.그룹은 KBI건설 명의의 장학금을 청도군인재육성장학회에, KBI국인산업 명의의 장학금을 구미시장학재단에 각각 전달했다. 그동안 그룹은 2024년부터 매년 경북지역의 인재 양성을 위해 장학금을 지원해 왔다.KBI건설은 경상북도 예천군에 2018년 연면적 8283㎡, 지하 1층~지상 4층 규모로 경북도립도서관을 완공했고 2025년에 수주한 경상북도 농식품유통교육진흥원 건립 공사와 청도군 생활폐기물 소각시설 증설사업을 수행 중이다.경상북도에 위치한 KBI국인산업 구미사업장은 경북 지역사회와 협력해 특화된 환경사업을 운영하며 각종 사업장에서 배출되는 폐기물을 소각해 재생에너지(스팀)를 생산해 인근 공장의 생산공정에 공급하는 자원순환 체계를 구축하고 있다.박한상 회장은 "KBI건설과 KBI국인산업은 지역사회와 함께 성장해온 기업으로서 배움에 대한 열정을 가진 학생들이 학업에만 전념할 수 있도록 지원하고자 했다"며 "앞으로도 어려운 환경 속에서도 꿈을 키워가는 학생들에게 희망을 주고자 미래 인재 육성에 기여하는 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.