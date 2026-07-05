시진핑, 김정은의 창당 105주년 축전에 답전

양측 관계 발전 입장 피력

지난달 8~9일 방북 성공도 강조

clip20260705170236 0 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 총서기 겸 국가주석. 시 주석이 지난 8일 북한을 국빈 방문했을 때의 모습이다. 두 정상은 1일 중국 당 창당 105주년을 맞아 축전과 답전을 교환했다./신화(新華)통신.

시진핑(習近平) 중국 총서기 겸 국가주석이 자국의 당 창당 105주년을 맞아 축전을 보낸 김정은 북한 국무위원장에게 답전을 보내 양국 협력을 장기적, 안정적으로 발전시키겠다는 의지를 표명했다.양측 관계에 밝은 베이징 외교 소식통들은 5일 시 주석이 지난 1일 김 위원장에게 답전을 보냈다면서 전문을 조선중앙통신의 보도를 인용, 공개했다.시 주석은 이 전문에서 우선 김 위원장이 축전을 보낸 데 대해 사의를 표하면서 "노동당과 공산당은 다같은 마르크스주의 집권당"이라고 규정했다. 이어 "오랜 기간 중조(북중) 두 당은 두 나라 인민을 묶어세웠다. 또 함께 이끌면서 나라의 독립과 민족의 해방을 쟁취하기 위한 벅찬 나날들에 기쁨과 슬픔을 같이 나눴다. 서로 의지하고 생사도 같이 했다. 사회주의 건설의 광활한 대로를 따라 힘차게 전진하면서 꾸준히 분투했다"고 평가했다.그러면서 "함께 손잡고 두 당과 두 나라 위업의 끊임 없는 발전을 추동하고 대를 이어 전해지는 중조 친선에 강력한 동력을 주입했다"고 덧붙였다.시 주석은 지난달 8~9일 방북이 성공적으로 진행됐다면서 양국 지도자 간 합의 사항 이행에 대한 의지 역시 피력했다. "중조 관계가 장기적이고 건전하면서 안정적으로 발전하도록 인도하겠다. 그럼으로써 두 나라 사회주의 위업의 안정적이고도 장기적인 발전을 추동하겠다"면서 "지역과 나아가서 세계의 평화와 안정, 발전과 번영을 위해 적극 기여할 용의가 있다"고 강조한 것이다.이보다 앞서 김 위원장은 1일 중국 당 창당 기념일을 맞아 시 주석에게 축전을 보내 양국 친선 관계 발전 의지를 재확인했다. 그는 95주년인 2016년과 100주년인 2021년에도 시 주석 앞으로 축전을 보낸 바 있다.북한과 중국 같은 사회주의권에서는 5·10년 단위로 꺾어지는 해인 '정주년' 기념일을 특히 중시한다. 때에 따라서는 각종 기념행사의 규모가 커지고 고위급 축전이 교환되기도 한다. 이런 사실을 김정은 위원장과 시 주석은 이번에 다시 한번 분명히 보여줬다고 할 수 있을 듯하다.