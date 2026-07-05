닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 인천

인천 영종~신도 평화도로 14일 개통…섬주민 24시간 육지왕래

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260705010001522

글자크기

닫기

인천 박은영 기자

승인 : 2026. 07. 05. 10:34

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

총 3.26㎞ 왕복 2차로, 보행자·자전거도 통행 가능
0002665219_001_20260703093911333
'영종~신도 평화도로'/인천시
인천 신도·시도·모도 섬 지역이 50년 만에 육로와 연결된다.

인천광역시는 영종도와 신도를 잇는 서해남북평화도로 1단계 구간인 '영종~신도 평화도로'를 오는 14일 오후 2시 전면 개통한다고 5일 밝혔다.

이번 개통으로 섬 주민들은 24시간 자유롭게 육지를 오갈 수 있게 됐으며, 향후 북한 개성·해주까지 이어질 평화도로 건설의 첫발을 내디뎠다는 평가가 나온다.

이번 도로 건설공사는 지난 달 30일 준공되었으며, 시는 유관기관과 합동 점검을 마친 뒤 정식 개통을 결정했다.

영종~신도 평화도로는 총길이 3.26㎞, 도로 폭 13.5m의 왕복 2차로 규모로 조성됐다. 보행자 및 자전거 겸용도로를 갖추고 있어 일반 승용차뿐만 아니라 이륜차와 자전거, 보행자 모두 안전하게 통행할 수 있다.

다만 교량 구간 내 안전 확보와 신도 내부 도로 여건을 고려해 최고 속도는 50㎞/h로 제한된다. 통행료는 무료로 운영된다.

이번 신도평화대교 개통으로 신도·시도·모도 주민들은 기상 상황에 관계없이 24시간 언제든 육지를 오갈 수 있게 됐다.

또한 이번 사업은 향후 강화도를 거쳐 북한 개성 및 해주까지 이어질 서해남북평화도로의 핵심 교두보를 마련했다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

시는 정식 개통에 앞서 오는 14일 오전 10시 옹진군 신도 접속부 쉼터공원 부지에서 개통식을 개최한다.

김홍은 시 종합건설본부장은 "신·시·모도 주민들의 오랜 숙원인 상시 이동권을 실현해 섬과 접경지 등 교통소외 지역의 교통복지를 높이게 됐다"며 "이번 도로 개통이 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

박은영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기