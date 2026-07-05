美, ‘러시아, 폴란드 침공’ 경고… 최전선 방패 된 K-방산 삼총사

美국가정보국(ODNI), 벨라루스나 국경도시 칼리닌그라드에서 폴란드 영토에 러시아군 침공 계획 경고

러군 침공 대비, K2전차·K9자주포-FA50전투기, 국경지대 훈련장 대규모 나토 지상·공중 입체 기동 훈련

0705 Poland v.00 0 지난 2023년 8월 15일(현지 시각) 열린 폴란드 '국군의 날' 밀리터리 퍼레이드. 폴란드 육군 최정예 기계화사단의 주력으로 당당히 자리 잡은 한국산 K2 전차들이 궤도 음을 울리며 위용을 과시하고 있다. 현재 K2전차들은 폴란드 최전방을 지키는 육군 제16기계화사단에 배속되어 있다. 폴란드 국군의 날인 8월 15일은 폴란드·소비에트 러시아(소련) 전쟁 당시인 1920년 '바르샤바 전투'에서 소련을 상대로 거둔 승리의 기념일을 기리는 날이다. / 바르샤바 AFP=연합뉴스

0705 Poland v.03 0 안제이 두다 폴란드 대통령(오른쪽에서 두 번째)과 라이문트 안제이착 폴란드 군 총참모장(오른쪽)이 2023년 8월 15일 폴란드 바르샤바에서 열린 '폴란드 국군의 날' 군사 퍼레이드에 참석하고 있다. '크라브(Krab)' (폴란드가 한화 K9 자주포의 차체(Chassis)를 수입하여 자국의 주력 자주포로 전력화한 국산화 모델) 자주포 운영요원들이 두다 대통령을 향해 일제히 경례를 올리고 있다. / 바르샤바 AFP=연합뉴스

서방 안보의 거대한 아킬레스건이자 나토(NATO) 동부 최전선인 폴란드와 러시아 국경지대인 칼리닌그라드 일대에서 일촉즉발의 전운(戰雲)이 감돌고 있다. 러시아가 우크라이나 지원 체계를 뒤흔들고 나토 회원국 간의 균열을 유도하기 위해 폴란드를 겨냥한 '하이브리드적 군사 도발'을 감행할 수 있다는 미국 정부의 긴급 경고가 확인됐다.영국 일간지 텔레그래프(The Telegraph) 및 폴란드 매체 오네트(Onet)의 최근 3일 자 보도에 따르면, 미 국가정보국(ODNI) 등 워싱턴 정보당국은 최근 모스크바 내부에서 논의 중인 제한적 대(對)폴란드 무력 도발 시나리오를 입수해 바르샤바의 카롤 나브로츠키(Karol Nawrocki) 폴란드 대통령 측근 및 해외정보국(AW) 고위 관계자들에게 직접 경고를 전달했다.러시아의 궁극적 목표는 전면전이 아니라 나토 헌장 제5조(집단방위)를 무력화하려는 고도의 정치전이다. 국경을 넘어 폴란드 영토에 군대를 진입시킨 뒤 이를 'GPS 교란에 따른 항법 오류'로 위장하거나, 소속 마크를 제거한 위장 병력인 '리틀 그린맨(Little Green Men)'을 침투시켜 책임 소재를 흐리는 전술이다. 이후 서방이 우크라이나 군사 지원을 축소하면 철수하겠다는 식의 협상 카드로 나토 내부의 분열을 촉발하겠다는 계산이다.◇ 러 코앞서 증명된 'K-방산 아키텍처'… 지·공(地空) 입체 타격으로 완벽 억제러시아의 하이브리드적 야욕에 맞서 폴란드를 지탱하는 실질적인 물리적 방패는 한국산 명품 무기체계인 K2 흑표 전차, K9 썬더 자주포, 그리고 FA-50 파이팅 이글 경전투기로 구성된 'K-방산 삼총사'였다.미국의 긴급 경고가 전달되기 직전인 지난 6월 16일부터 26일까지, 러시아 칼리닌그라드 국경에서 불과 70km 떨어진 폴란드 북동부 오지시(Orzysz) 훈련장 일대에서는 나토 동부전선을 수호하기 위한 대규모 연합 군사훈련 '지엘니 지크-26'(Dzielny Dzik-26·용감한 멧돼지)이 개최되었다. 폴란드 육군 제16기계화사단을 주축으로 리투아니아, 프랑스 육군 등 약 7,000명에서 최대 1만 명의 병력이 참여한 이번 훈련에서 K-방산 삼총사는 나토 전력 구조 내 '최정예 지공 입체 기동 제대'로 전면 배치되어 사상 최초의 통합 실전 능력을 실증했다.연합 실사격 지상 작전에서 K2 전차가 동유럽 특유의 험지 궤도를 개척하자, 후방의 K9 자주포 대대가 사격통제시스템과 연동해 표적 획득 후 단 45초 만에 가상 적 진지를 초토화하는 정확도를 선보였다. 동시에 하늘에서는 폴란드 공군의 FA-50 편대가 즉각적인 근접항공지원(CAS) 임무를 수행, 적의 종심 방어선을 정밀 타격하며 지상군의 진격 속도를 한층 끌어올렸다.특히 FA-50은 수바우키 회랑 상공에서 상시 전투초계비행(CAP)을 전개하며 국경을 무단 침범하려는 저고도 드론 등 가상 적 자산을 식별·요격했다. 나토 표준 전술 데이터링크(Link-16)를 통해 지상의 K2, K9은 물론 나토 연합 자산과 실시간으로 전장 상황을 공유하며 완벽한 호환성까지 증명해 냈다.한화에어로스페이스의 공식 발표 및 방위사업청 자료에 따르면, 유럽 자주포 시장의 50% 안팎을 장악한 K9 자주포 중심의 'K9 유저 클럽(User Club)' 네트워크 역시 핵심 억제력이다. 폴란드, 노르웨이, 핀란드 등 나토 동·북부 전선 국가들이 동일한 무기와 군수 가치사슬을 공유하기 때문에, 러시아가 모호한 하이브리드 도발을 감행하더라도 즉각적이고 유기적인 상호 화력 및 군수 지원에 나설 수 있다.결국 모스크바가 노리는 서방의 '대응 지연'과 '발뺌' 전술은, 이미 동부 전선 지상과 하늘에 완전히 결합해 상시 전투 준비태세(Fight Tonight)를 갖춘 'K-방산 삼총사'의 압도적인 물리적 화력 앞에서 무력화될 가능성이 크다. 미국이 경고한 크렘린궁의 하이브리드 도발 시나리오를 분쇄할 최후의 보루는, 이제 나토 최전선에서 서방의 가치를 수호하며 불을 뿜는 대한민국 방위산업의 기술력이다.