이란 하메네이 장례식에 中 고위급 참석

中, 양국 관계 불변 강조

조속 안정·발전 기대 입장도 피력

미·이란 양해각서 체결 환영

clip20260705172337 0 이란 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 장례식이 열린다는 사실을 전한 중국 한 매체의 최근 보도. 중국도 이 장례식에 고위급을 조문 사절로 파견했다./국영 중국중앙텔레비전(CCTV).

중국이 이란 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 장례식에 고위급 대표를 파견해 애도를 표하고 이란의 조속한 안정과 발전을 기대한다는 입장을 밝혔다.중국 외교부의 5일 발표에 따르면 허웨이(何維) 전국인민대표대회(전인대·국회) 상무위원회 부위원장은 이란 테헤란에서 열린 하메네이 장례식에 중국 정부 대표로 참석했다. 이어 마수드 페제시키안 이란 대통령과 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장을 각각 만나 중국 정부의 조의를 전했다.발표에 따르면 그는 "중국은 하메네이 최고지도자의 불행한 서거에 깊은 애도를 표하는 바이다. 이란 정부와 국민, 유가족에게 진심 어린 위로를 전한다"면서 "모즈타바 최고지도자의 지도 아래 이란이 하루빨리 안보와 안정을 회복하고 발전하기를 바란다"고 말했다.이어 "수교 55년 동안 중국과 이란 관계는 안정적이고 건전하게 발전해 왔다"고 강조한 후 "대이란 관계를 발전시키려는 중국의 의지는 확고하다. 양국 관계의 방향도 변하지 않을 것"이라고 덧붙였다.그러면서 "양국이 함께 노력해 포괄적 전략 동반자 관계를 더욱 안정적으로 발전시켜 나가기를 희망한다"는 입장을 피력했다.허 부위원장은 이외에 미국과 이란 간 양해각서(MOU) 체결을 환영한다고 밝힌 다음 양측이 기존 합의를 이행하고 휴전을 유지하면서이성적·실용적 자세로 협상 동력을 이어가기를 기대한다고 강조했다.더불어 호르무즈 해협 문제가 원만하게 해결되고 역내 국가들이 우호적인 관계를 유지하기를 바란다고 말했다.이란 측은 이에 중국 당 창당 105주년을 축하하고 중국이 고위급 대표를 장례식에 파견한 데 대해 고마움을 표하면서 화답했다고 중국 외교부는 전했다. 또 중국의 지속적인 지원에 감사를 표하면서 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석이 제시한 글로벌 발전·안보·문명·인공지능(AI) 거버넌스 구상을 지지한다고 밝혔다.나아가 중국과 소통 및 협력을 강화해 양국 관계를 새로운 단계로 발전시키기를 희망한다는 입장도 피력했다. 정치·외교적 해법으로 긴장을 완화하고 국제법에 따라 호르무즈 해협 문제를 적절히 처리하는 한편 주변국과 우호 관계를 유지하겠다는 입장 역시 강조했다.