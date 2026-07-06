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[호압재의 명리처방] 내 팔자가 너무 세다고 느껴질 때

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승인 : 2026. 07. 06. 14:10

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흉신 칠살(七殺) 이야기 두번째
지난 글에 이어 오늘은 많은 분이 두려워하는 ‘센 팔자’, 그 두 번째 이야기를 해보려고 합니다.

앞서 말씀드렸듯이 타고난 사주를 거칠고 세게 만드는 대표적인 주범은 바로 ‘칠살(七殺)’이라는 존재입니다. 내 기운을 사정없이 내리누르는 무서운 흉신(凶神)이죠. 이 칠살이라는 녀석이 사주에서 날뛰면 삶이 유독 고달프고 풍파가 많아집니다.

그래서 우리는 어떻게든 이 무서운 기운을 억눌러야 합니다. 명리학에서는 이를 살을 제어한다는 뜻으로 ‘제살(制殺)’이라고 부릅니다. 다행히 이 무시무시한 호랑이 같은 칠살을 꼼짝 못 하게 길들일 수 있는 든든한 무기가 하나 있습니다. 바로 ‘식신(食神)’이라는 글자입니다. 오늘 이야기의 진짜 주인공이기도 합니다.

지루한 장마가 이어지던 어느날, 찌푸린 하늘만큼이나 수심이 가득한 한 중년 여성이 호압재의 문을 두드렸습니다.

"내 팔자가 사납다는 생각은 늘 하고 살았지만, 정말 이 정도일 줄은 몰랐습니다"
길게 한숨을 내쉬는 그녀의 사주를 살펴보니 참 특이한 구석이 있었습니다. 분명 삶을 위협하는 강한 흉신인 ‘칠살’이 있는데, 그걸 받아쳐 줄 무기인 ‘식신’도 함께 가지고 태어난 사주였습니다.

여기서 잠깐 의문이 생깁니다. 무서운 칠살이 있어도 그걸 제어해 줄 식신이 함께 있으면 아무 문제 없어야 하는 것 아닐까요? 무기를 들고 호랑이를 마주한 격이니까요. 그런데 왜 이 여성은 이토록 힘겨운 삶의 무게를 짊어지고 살아야 했을까요?

이유는 생각보다 단순했습니다. 나에게 칠살을 대적할 무기(식신)가 있긴 한데, 그 무기가 너무나 가볍고 나약했던 겁니다. 호랑이는 거대한데 내 손에 쥔 건 장난감 칼 같은 형국이었죠. 결국 싸움을 포기하고 호랑이의 기세에 억지로 순응하며 따라갈 수밖에 없는 사주가 된 것입니다.

이를 명리학에서는 ‘기식취살(棄食就殺)’이라고 부릅니다. 한자 뜻 그대로 '약한 식신을 버리고, 차라리 강한 칠살을 취한다'는 의미입니다.

여성의 사주에서 '식신'은 품 안의 자식을 의미하고, '칠살'은 나를 힘들게 하는 남자를 뜻하기도 합니다. 즉, 내 무기(자식)를 내려놓고 거친 환경(남자)을 따라 흘러가야 하는 서글픈 운명을 암시하는 경우가 많습니다.

이분 역시 삶의 궤적이 사주와 꼭 닮아 있었습니다. 남들보다 이른 나이에 결혼해 아이들을 낳았지만, 혹독한 가정폭력을 견디다 못해 결국 자식들과 헤어져 집을 나와야 했습니다. 그 후 새 출발을 꿈꾸며 현재의 남편을 만났지만, 그 남편 역시 딴살림을 차리는 등 끊임없이 그녀 속을 썩이고 있었습니다. 악순환이 반복된 것이죠.

명리 처방: 호랑이를 아군으로 만드는 법

강한 힘에 굴복해 버린 '기식취살'의 사주는 칠살이 주는 삶의 고통에서 좀처럼 벗어나기 힘든 게 사실입니다. 하지만 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있는 법. 이 거친 호랑이의 흉포함에서 벗어나는 길은 오직 하나뿐입니다. 힘으로 억누르는 게 불가능하다면, 대화와 달램으로 호랑이를 내 편으로 만들어야 합니다. 이를 살의 기운을 부드럽게 변화시킨다는 뜻에서 ‘화살(化殺)’이라고 합니다.

이런 사주를 풀어갈 때 진짜 중요한 열쇠는 따로 있습니다. 바로 ‘인성(印星)’이라는 글자입니다. 인성은 나를 지켜주는 어머니 같은 기운이자, 지혜와 학문을 뜻합니다. 이 인성이 중간에서 중재자 역할을 해 주면, 날카로운 호랑이(칠살)의 기운이 인성을 거쳐 부드럽게 다듬어진 뒤 나를 돕는 강력한 에너지로 바뀌게 됩니다. 위기를 기회로 바꾸는 마법이 일어나는 것이죠.

참 다행스럽게도, 이 여성분의 사주에는 그 귀한 ‘인성’의 기운이 뚜렷하게 살아있었습니다. 비록 전반전에는 눈물 흘릴 일이 많았지만, 후반전에는 온갖 역경을 딛고 보란 듯이 성공할 수 있는 엄청난 잠재력이 숨어있다는 뜻입니다.

저는 그녀의 손을 꼭 잡고 용기를 북돋아 드렸습니다.
"지금은 비록 터널 속을 지나는 것처럼 캄캄하고 힘들겠지만, 결국 모든 풍파가 정리되고 원하는 목표에 멋지게 도달하실 겁니다."

그리고 그 거친 기운을 다스릴 수 있도록, 사람들을 활리(活利)하거나 마음을 치유하는 쪽의 '화살(化殺)할 수 있는 직업'을 처방전으로 쥐여주며 돌려보냈습니다.

호압재(虎壓齋)는

30년 명리 연구의 정수를 담은 운세 콘텐츠 기업 '두둥'의 대표다. 전통 명리학을 온라인 서비스로 확장하며 콘텐츠 제휴 및 칼럼 연재 등 활발한 활동을 이어가고 있다. 현장 경험이 녹아있는 그의 독보적인 운세 콘텐츠는 많은 독자에게 삶의 지혜와 위안을 전한다.

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