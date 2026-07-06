닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260706010001978

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 07. 06. 15:24

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

아틀라스, 월드컵 8만 관중 앞 데뷔
5년 준비해…축구보다 화제된 로봇
현대차 "로보틱스 통해 미래 확장"
(사진 6) 대한민국 손흥민 선수의 세리머니
손흥민 선수의 세리머니를 따라하는 보스턴 다이내믹스 '아틀라스'./현대차그룹
손흥민의 '찰칵' 세리머니를 따라 하고, 엘링 홀란드의 명상 자세를 흉내 냈다. 이어 경기구를 들고 그라운드로 걸어 나오자 8만 관중이 환호했다.

보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 처음으로 FIFA 월드컵 무대에 등장했다. 현대자동차는 세계 최대 스포츠 이벤트인 월드컵에서 로보틱스 기술을 대중에게 선보이며 미래 모빌리티 비전을 알렸다.

현대차는 5일(현지시간) 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열린 FIFA 월드컵 2026 16강 브라질-노르웨이전 하프타임 공연에서 보스턴 다이내믹스의 아틀라스가 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 공개했다.

아틀라스는 선수 입장 터널에서 등장해 해리 케인, 엘링 홀란드, 마테우스 쿠냐, 손흥민 등 세계적인 축구 선수들의 대표 세리머니를 연이어 구현하며 경기장을 찾은 8만여 관중과 전 세계 TV 시청자들의 시선을 끌었다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(부사장)은 "전 세계 축구팬이 지켜보는 월드컵 무대에서 아틀라스 퍼포먼스를 통해 미래는 상상하는 것이 아니라 이미 시작되고 있음을 보여주고자 했다"고 말했다.

지 부사장은 미국 경제매체 포춘(Fortune) 과의 인터뷰에서는 "아틀라스를 축구의 가장 상징적인 의식 가운데 하나인 경기구 전달의 중심에 세움으로써 기존 광고와는 다른 방식으로 현대차의 비전을 전달하고자 했다"고 설명했다.

현대차는 1999년부터 FIFA 공식 파트너로 활동해 왔다. 이번 퍼포먼스는 'Next Starts Now' 글로벌 캠페인의 일환으로 약 5년간 준비한 프로젝트다.

지 부사장은 "이번 월드컵은 내부 기술 검증 단계를 넘어 일반 대중 앞에서 로봇 기술을 선보이는 중요한 전환점"이라고 의미를 부여했다.

이번 무대에 오른 아틀라스는 지난 1월 CES 2026에서 처음 공개된 차세대 전동식 휴머노이드 개발 모델이다.

현대차는 이번 퍼포먼스를 위해 실제 축구 선수의 동작을 아틀라스의 신체 구조에 맞게 변환하는 '리타게팅(retargeting) 기술'과 클라우드 GPU 기반 강화학습을 적용했다. 수천 건의 시뮬레이션을 병렬 수행해 동작을 학습시킨 결과, 사람이 1년가량 반복해야 할 훈련을 약 24시간 만에 익힐 수 있었다고 회사는 설명했다.

보스턴 다이내믹스의 로봇 행동(Robot Behavior) 담당 디렉터 알베르토 로드리게스는 "아틀라스는 이제 일일이 프로그래밍하는 것이 아니라 학습을 통해 움직임을 익힌다"며 "학습 방식은 대형언어모델(LLM)과 유사한 접근법을 활용한다"고 말했다.

기술적 과제는 동작 구현에만 그치지 않았다. 경기장 안에는 8만여 명의 관중이 스마트폰을 사용하는 환경이 조성된 만큼 안정적인 무선 통신을 확보해야 했다. 이를 위해 아틀라스에는 전용 무선 통신 장비를 장착했으며, 천연잔디 위에서도 균형을 유지할 수 있도록 보행 성능을 최적화했다.

현대차는 이번 시연을 계기로 로보틱스 기술의 활용 범위를 산업 현장에서 스포츠와 엔터테인먼트 등 다양한 분야로 확대한다는 구상이다. 이번 월드컵에서는 아틀라스 외에도 사족보행 로봇 '스팟(Spot)'을 일부 경기장의 보안 업무에 투입했다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장은 "로보틱스를 통해 확장될 미래 모빌리티 비전과 로봇이 인류의 진보를 함께하는 파트너라는 메시지를 다양한 브랜드 경험을 통해 지속적으로 제시해 나갈 것"이라고 말했다.

(사진 3) 본전달 세리머니를 펼치는 아틀라스
볼 전달 세리머니를 펼치는 보스턴 다이내믹스 '아틀라스'./현대차그룹
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

캐나다 잠수함 사업자 현지 6일 발표…한화오션, 독일 TKMS와 최종 승부

60조 加잠수함 D-1…한국 ‘50만개 일자리’ vs 독일 ‘NATO·북극’ 총력전

청주 대기업유치 무산 배경 살펴보니… 민선8기 적극행정 아쉽다

HD현대, 加 60조 잠수함 수주전 힘 보탠다…‘조선·정유·건설’ 전방위 협력

‘홀란 원맨쇼’ 노르웨이, 브라질 격침 ‘8강행’… 득점왕 경쟁도 활활

[단독] 롯데百, 영등포점 재입찰 참여…세 번 유찰 끝 단독 입찰

호르무즈 풀리자 유가 43% 폭락…OPEC+ 증산, 공급과잉 불붙였다

지금 뜨는 뉴스

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

현대차, TCR 월드투어 시즌 2승…‘아반떼 N’ 질주 계속

EV·HEV ‘투트랙’ 통했다…기아 친환경차 매출 31% 신기록