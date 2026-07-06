용인 처인구청 이전·신축 본격화…경기도 투자심사 통과

복합 공공청사로 조성…2032년 6월 준공 목표

용 0 용인 처인구청이 이전할 예정인 옛 용인종합운동장 부지. /용인시

용인특례시 처인구청 복합청사 건립사업이 상급기관이 경기도의 투자심사를 통과하며 속도를 낼 전망이다.용인시는 6일 처인구청 복합청사 건립사업이 최근 열린 '2026년 제2차 경기도 지방재정 투자심사위원회'의 심사를 통과했다고 밝혔다.지방재정 투자심사는 일정 규모 이상의 지방재정이 투입되는 사업에 대해 사업의 필요성과 타당성, 재원 조달 계획 등을 종합적으로 검토하는 행정절차다.이번 투자심사 통과로 시는 처인구청 복합청사 건립사업 규모와 추진 계획을 사실상 확정하고 후속 절차에 착수한다.처인구청 복합청사는 총사업비 1693억8000만원을 투입해 처인구 마평동 716-4번지 용인종합운동장 부지에 대지면적 1만5000㎡, 연면적 3만7983.57㎡ 규모로 건립된다. 청사 건물은 지하 2층~지상 11층 규모이며, 별동으로 지상 7층 규모의 처인구보건소가 함께 들어설 예정이다.시는 앞으로 공유재산 관리계획, 설계공모, 기본 및 실시설계 등 후속 행정절차를 단계적으로 추진할 계획이다.이상일 시장은 "지난 민선 8기 시장 재직 때부터 추진한 처인구청·처인구 보건소·상수도사업소 등의 이전·건립 사업이 경기도 투자심사 통과로 탄력을 받게 됐다"며 "처인구의 늘어나는 행정수요에 보다 적극적이고 효율적으로 대응하고 시민들에게 더 나은 행정서비스를 제공할 수 있도록 사업에 속도를 내겠다"고 말했다.