“키오스크로 간편히 기부하세요”…수원시, 이동형 키오스크 릴레이 운영

정자2동행정복지센터 추가 도입…생활 속 기부문화 확산한다

수 0 수원특례시가 릴레이 방식으로 운영하는 이동형 기부 키오스크. /수원시

수원특례시가 동 지역사회보장협의체 등 민간단체와 시·구·동 행정기관을 대상으로 '이동형 기부 키오스크'를 릴레이 운영한다.6일 수원시에 따르면 이동형 기부 키오스크는 신용·체크카드와 삼성페이 등 간편결제로 최소 1000원부터 원하는 금액을 기부할 수 있는 소액기부 시스템이다. 기부증서와 기부 영수증을 휴대전화로 즉시 받을 수 있고, 기부 인증 사진 촬영과 기부자 명단 등재도 할 수 있어 손쉽게 기부에 참여할 수 있다.시는 시청 본관, 스타필드 수원, 일월수목원에서 기부 키오스크를 운영하고 있다. 이날 장안구 정자2동행정복지센터 1층 민원실 입구에 추가 도입돼 첫 운영을 시작한 것까지 포함하면 총 4대다. 이동형 기부 키오스크는 시민들이 생활권 가까운 곳에서 기부할 수 있도록 찾아가는 방식으로 운영해 생활 속에 나눔문화를 확산할 계획이다.시는 앞으로도 키오스크 설치를 신청한 기관에서 릴레이 방식으로 운영할 예정이다. 현재 이동형 기부 키오스크 운영 신청을 수시로 받고 있다.시 관계자는 "이동형 기부 키오스크를 활용하면 일상에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 기부를 할 수 있다"며 "시민들의 기부 참여 기회를 확대하고, 누구나 부담 없이 나눔을 실천할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.