SK에코플랜트, 아파트에 ‘교육·카페 서비스’ 결합…“차별화 강화”

이미지 0 SK에코플랜트와 테라로사가 개발한 스페셜티 '드파인 블렌딩 원두' 모습./SK에코플랜트

SK에코플랜트가 교육과 카페 등 전문 서비스를 결합한 주민공동시설을 도입하며 주거서비스 차별화에 나선다. 아파트의 하드웨어 경쟁을 넘어 입주민의 생활 경험을 강화하는 서비스 경쟁력 확보에 속도를 내는 모습이다.SK에코플랜트는 6일 대교CNS, 아이엔지스토리, 학산과 '주거서비스 공급 및 사업 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약에 따라 SK에코플랜트는 각 사의 전문 서비스를 공동주택 주민공동시설에 적용해 운영할 계획이다.대교CNS는 커뮤니티 독서실에 AI 기반 학습 케어 서비스 '터그보트(Tugboat A)'를 공급한다. 터그보트는 학습자의 집중도와 감정 상태 등을 분석해 맞춤형 학습 컨설팅을 제공하는 서비스로, 효율적인 학습 습관 형성을 지원한다.아이엔지스토리는 스터디카페 브랜드 '작심'의 프리미엄 인테리어와 운영 서비스를 커뮤니티 공간에 적용한다. 입주민은 공무원시험과 영어 등 다양한 전문 인터넷 강의 콘텐츠도 유료로 이용할 수 있다.프리미엄 주거 브랜드 '드파인(DEFINE)'에는 커피 서비스도 도입된다. 스페셜티 커피 브랜드 '테라로사'의 커피 공급사인 학산은 단지 커뮤니티 카페에 '드파인 블렌딩 원두'를 준공 후 2년간 공급하고 커피머신도 무상 제공한다. SK에코플랜트는 2024년 테라로사와 함께 드파인 브랜드 아이덴티티를 반영한 전용 블렌딩 원두를 개발했으며, 해당 서비스를 향후 모든 드파인 단지로 확대할 계획이다.나아가 SK에코플랜트는 주민공동시설을 중심으로 주거서비스 체계를 재정립하고 전문 서비스 기업과의 협업을 통해 서비스 품질과 운영 안정성을 높인다는 방침이다. 이를 기반으로 입주민의 생활 편의와 만족도를 높이고 라이프스타일 중심의 주거 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다.이기열 SK에코플랜트 도시정비사업 담당임원은 "최근 주거상품 경쟁력은 단순한 시설 제공을 넘어 입주 이후의 생활 경험과 서비스 품질로 확장되고 있다"며 "공간의 품질을 넘어 입주민의 삶의 질을 실질적으로 높일 수 있는 차별화된 주거서비스를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.