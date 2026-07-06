엔비디아 블랙웰 1000장 품은 SKT 해인, CASP 보안 인증 획득

정부 AI 독파모 프로젝트에도 활용중

소버린 AI 인프라 역량 확보

[SKT 보도자료]SKT_해인 클러스터 CSAP 인증 취득_2 0 해인 클러스터 앞에서 김명국 SKT AI Factory 사업담당이 CSAP 인증서를 들고 포즈를 취하는 모습./SK텔레콤

SK텔레콤의 AI(인공지능) 데이터센터 인프라 '해인' 클러스터가 공공·금융 분야에서 요구되는 보안 기준을 충족했다. 해인은 엔비디아의 블랙웰 그래픽처리장치(GPU)를 기반으로 구동되는 클러스터로, 이번 인증으로 소버린AI 인프라로서의 역량을 입증했다는 평가다.6일 SK텔레콤은 엔비디아 블랙웰 GPU(그래픽처리장치) 기반 AI(인공지능) 데이터센터 인프라 '해인' 클러스터가 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 클라우드 서비스 보안 인증(Cloud Security Assurance Program, 이하 CSAP)을 취득했다고 6일 밝혔다.클러스터란 여러 개의 GPU를 하나로 묶어 대규모 연산을 처리하는 시스템이다. SKT 해인이 이번에 취득한 CSAP는 공공기관이 이용하는 클라우드 서비스의 보안성을 정부가 검증하는 제도로, 이번에 해인 클러스터는 서비스형 인프라(IaaS) 부문 인증을 취득했다.해인은 블랙웰 GPU 1000개 이상을 단일 클러스터로 구성한 인프라다. 이번 인증은 블랙웰 GPU 기반 AI 클라우드 사업자로는 국내 처음이다. 이를 통해 SKT는 GPU 클러스터의 보안성에 대한 공신력과 기술 신뢰도를 확보하게 됐다.특히 해인 클러스터는 유휴 상태에서의 검증이 아니라, 정부 주관 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 실제 활용 중인 상태로 더 엄격한 보안 기준을 통과해 의미가 크다. 망 분리, 데이터 격리 등 공공 클라우드에 요구되는 보안 기준을 충족했다. 이를 바탕으로 공공·금융 분야 AI 인프라 사업 확대를 위한 기반을 마련했다는 평가다.SKT는 이번 인증으로 국내 소버린(Sovereign) AI 클라우드 시장에서 입지를 강화하게 됐다. 소버린 AI는 한 국가가 자국 데이터와 인프라를 활용해 독자적으로 구축·운영하는 AI를 의미한다. 해인은 기존 범용 클라우드와 달리 AI 학습·추론·데이터 처리 등에 특화된 AI 클라우드 인프라로, 이번 CSAP 인증을 통해 공공·금융 분야 진출 기반을 확보했다. 특히 정부 주관 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 학습 인프라로 활용되며 소버린 AI 인프라로서의 역량도 입증하고 있다.김명국 SKT AI Factory 사업담당은 "해인 클러스터가 블랙웰 GPU 기반의 AI 클라우드 사업자로는 처음으로 CSAP 인증을 받으며 소버린 AI 인프라로 자리매김했다"며 "앞으로도 공공 인프라 영역에서 기여도를 높여 가겠다"고 밝혔다.