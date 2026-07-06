5만 인파 몰린 구미 낭만야시장…인동시장에 다시 켜진 활기

개장 첫 주말부터 북적…먹거리·공연·가요제 인기

통시장·로데오상권 동반 활성화 기대

인동시장 야시장 첫 주말 3만명 흥행…골목상권도 신바람 0 김장호 구미시장 '2026 구미 달달한 낭만야시장' 방문해 인사말과 함께 전통시장의 경쟁력을 높일 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다고 밝히고 있다. /구미시

인동시장 야시장 첫 주말 5만명 흥행…골목상권도 신바람 0 인동 로데오거리 방문객들로 발 디딜 틈 없이 북적이고 있다./구미시

전통시장에 먹거리와 공연, 문화 콘텐츠를 더한 야간 축제가 시민들의 발길을 이끌며 침체됐던 골목상권에 활력을 불어넣고 있다. 개장 첫 주말부터 5만여 명이 몰린 경북 구미 인동시장 일대는 늦은 밤까지 이어진 인파로 모처럼 활기를 되찾았다.구미시는 지난 3일 개장한 '2026 구미 달달한 낭만야시장'에 첫 주말인 3~4일 이틀간 약 5만 명이 방문한 것으로 추산됐다고 6일 밝혔다.이번 야시장은 전통시장과 골목상권 활성화는 물론 시민과 관광객에게 새로운 야간 문화 콘텐츠를 제공하기 위해 마련됐다. 지난해 큰 호응을 얻었던 새마을중앙시장 야시장 먹거리 판매자와 프리마켓 셀러들이 대거 참여해 개장 첫날부터 많은 방문객의 발길을 모았다.개장식은 꿈빛오케스트라 앙상블 공연을 시작으로 가수 양혁과 난타팀, 열린지역아동센터의 식전 공연이 이어졌으며, 트로트 가수 박현빈의 축하공연과 EDM 파티가 펼쳐져 축제 분위기를 달궜다.다음 날 인동시장 특설무대에서 '구미 달달한 낭만야시장 전국가요제' 본선이 열렸다. 예선을 통과한 15개 팀이 무대에 올라 열띤 경연을 펼치며 관람객들의 호응을 이끌었다.인동시장 야시장은 오는 18일까지 매주 금요일과 토요일 저녁 운영된다. 행사 기간 지역 예술인 공연을 비롯해 번개경매, 프리마켓, 키다리 풍선아트, 캐리커처, 체험부스 등 다양한 프로그램이 마련된다.상권 활성화를 위한 연계 행사도 진행된다. 시장 점포에서 구매한 영수증을 운영본부에 제시하면 구매 금액의 5%를 먹거리 할인쿠폰으로 돌려주는 이벤트를 운영하고 있으며, 인동로데오 상가도 자체 할인행사와 화장실 개방에 참여해 야시장과 상권의 연계 효과를 높이고 있다.시는 행사 기간 많은 방문객이 몰리는 점을 고려해 주요 동선에 안전요원을 배치하고 다회용기 수거함과 쓰레기 분리수거함을 설치하는 등 안전과 환경 관리에도 힘을 기울였다.김장호 시장은 "가족과 친구, 연인들이 인동시장을 찾아 맛있는 음식과 다양한 공연을 즐기며 특별한 추억을 만들길 바란다"며 "이번 야시장이 인동시장과 로데오거리 등 주변 상권에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 수 있도록 다양한 문화 콘텐츠를 지속 확대하겠다"고 말했다.