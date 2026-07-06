경찰, 장윤기 사건 담당 수사팀장 체포…증거인멸 혐의 포착

광주청, 22명 규모 전담팀 편성…“관련자 전원 엄정 수사”

광주청도 국수본 감찰 대상…수사 주체 적절성 논란 예상

PCM20260514000078990_P4 0 여고생 살해범 장윤기. /연합뉴스여고생 살해범 장윤기. /연합뉴스

'여고생 살해범' 장윤기(23) 사건을 둘러싼 경찰의 부실 수사 의혹이 담당 경찰관에 대한 비위 수사로 확대됐다. 사건 초기 주요 증거물이 제대로 보존되지 않은 경위를 감찰하던 경찰은 담당 팀장의 증거인멸 혐의를 포착하고 수사에 착수했다.6일 경찰에 따르면 광주경찰청은 이날 장윤기 사건을 담당했던 광주 광산경찰서 형사과 소속 A 경감을 증거인멸 혐의로 긴급체포했다. A 경감은 사건 당시 수사팀장으로, 지난 5월 5일 사건 직후 장윤기의 스포츠유틸리티차량(SUV)을 압수수색하는 과정에서 일부 증거를 인멸한 혐의를 받는다.경찰은 앞서 장윤기의 범행 도구로 지목된 SUV와 자취방에서 발견된 '훼손된 리얼돌' 등 주요 증거물을 실물 보존하지 않고 수사 초기 가족 측에 인계한 것으로 파악됐다. 장윤기의 부친이 현직 경찰 간부로 알려지면서 체포 이후 송치까지 수사 과정 전반이 적절했는지를 두고 논란이 커졌고, 경찰청은 지난 3일부터 감찰에 착수했다.감찰 과정에서 A 경감의 범죄 혐의 정황이 드러나면서 사안은 공식 수사로 전환됐다. A 경감의 혐의는 증거물 관리 부실을 넘어 범죄 증거를 직접 인멸한 행위로 알려졌지만, 구체적인 내용과 동기 등은 아직 공개되지 않았다.이번 의혹은 장윤기 부친의 리얼돌 폐기 사실이 알려진 뒤 이어진 언론 보도에서도 드러나지 않았던 내용이다. 보완수사 과정에서 장윤기 부친의 증거인멸 정황을 포착했던 검찰도 A 경감의 혐의는 인지하지 못했던 것으로 전해졌다.광주경찰청은 수사과장을 팀장으로 하는 22명 규모의 전담팀을 꾸리고 장윤기 부친과 사건 담당 수사관들 사이에 유착이 있었는지 등을 들여다볼 방침이다. 다만 장윤기 사건 수사 지휘 체계에 포함됐던 광주경찰청 역시 경찰청 국가수사본부의 감찰 대상에 올라 있어, 유착 의혹 수사 주체로 적절한지를 둘러싼 논란도 불가피할 전망이다.경찰청은 지난 3일부터 장윤기 사건을 담당한 광주 광산경찰서와 장윤기 부친이 소속된 광주 서부경찰서, 광주경찰청 지휘 라인 전반을 대상으로 수사 과정의 적정성을 살펴보고 있다.